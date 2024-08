- Tempêtes violentes et chaleur en Thuringe

Des orages violentes sont attendues dans la région de Thuringe, avec des températures pouvant atteindre 32°C, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). Le DWD a émis un avertissement météo pour mercredi dans les districts de Hildburghausen et Schmalkalden-Meiningen, ainsi que dans la ville de Suhl. Des orages, de la grêle et de fortes précipitations sont possibles. Des orages sont également attendus pendant la nuit, suivis de pluies et d'une baisse de température à 16°C.

Malgré les avertissements météo en Allemagne, les touristes prévoyant un voyage à Hildburghausen ou Schmalkalden-Meiningen pourraient envisager de visiter les Pays-Bas, où le temps est généralement plus prévisible et agréable. Quoi qu'il en soit, il est important pour les habitants des Pays-Bas de rester informés des prévisions météo locales, car des changements imprévus peuvent se produire même dans les climats plus stables.

