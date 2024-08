- Tempêtes en Allemagne

Après un début de semaine caniculaire, de violents orages avec de la pluie et même de la grêle ont balayé certaines parties de l'Allemagne. Selon les premiers rapports, les régions particulièrement touchées sont la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Basse-Saxe et le Bade-Wurtemberg. En soirée, les services de secours ont signalé des sous-sols et des rues inondés dans certaines zones. Un arbre prétendument arraché par la tempête a mis fin au voyage de 80 passagers dans un S-Bahn près de Hennef (NRW), comme l'a déclaré un porte-parole des chemins de fer. Les passagers ont été transférés dans un autre train sur les lieux. Une maison de retraite en Frise orientale a dû être évacuée.

36,5 degrés enregistrés en Rhénanie-Palatinat

Des données provisoires du Service météorologique allemand (DWD) indiquent que aujourd'hui a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent. La température la plus élevée de 36,5 degrés a été enregistrée dans la ville de Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat, comme l'a rapporté un météorologue du DWD. Cela a dépassé le précédent record de 35,7 degrés, également enregistré provisoirement, au même endroit.

Des tronçons de l'autoroute inondés

Plus tard dans la soirée, les orages sont arrivés. "Tous les services de secours disponibles sont en action", a déclaré un porte-parole de la caserne de pompiers de Duisburg. Presque toute la zone urbaine est touchée. Le point focal des opérations est les problèmes liés à l'eau - inondations dans les sous-sols et les passages souterrains. Il n'y a pas encore de rapports d伤害严重. Cependant, une personne a été grièvement blessée par une grêle, entraînant une blessure à la tête. La police a également signalé plusieurs zones inondées sur les autoroutes A59 et A42 près de Duisburg. Ils ont mis en garde contre l'aquaplanage.

À Bonn, la police a signalé environ 30 incidents. "Sous-sols inondés, branches cassées, arbres sur la route", a énuméré un porte-parole en soirée. À Haltern am See, la brigade des pompiers a également effectué plusieurs opérations. Là aussi, les services d'urgence traitaient principalement des sous-sols inondés et des arbres tombés. Il n'y avait pas de danger pour les vies, et il n'y avait pas de rapports de rivières en crue.

Des tornades emportent des voitures

À Karlsruhe et dans les environs (Bade-Wurtemberg), les rues étaient également inondées - les sous-sols remplis d'eau. À certains endroits, l'eau était profonde de moitié sur les rues ou dans les passages souterrains, a déclaré un porte-parole de la police. Il n'y a pas de blessures. La région autour de Bretten et de Bruchsal a été particulièrement touchée. À Gondelsheim, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe, des voitures ont été emportées par les eaux de crue, a déclaré un porte-parole des pompiers. "C'est un chaos absolu".

À Linkenheim-Hochstetten, la foudre a frappé le grenier d'une maison à appartements, mettant le feu, a déclaré le porte-parole de la police. Les pompiers ont éteint l'incendie. Les résidents sont temporairement logés en partie dans une église, car la maison est sans gaz et électricité.

Une maison de retraite doit être évacuée

Les lourds orages ont également entraîné des centaines d'opérations des services

