- Tempêtes en Allemagne - Inondations et accidents

Tempêtes Sévères avec de fortes pluies et grêle ont mis les services d'urgence à rude épreuve dans plusieurs régions d'Allemagne en soirée et pendant la nuit. Les États de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe, de Bavière et du Bade-Wurtemberg ont été particulièrement touchés - dans ce dernier, la rivière a débordé à Bruchsal et inondé la vieille ville du district de Heidelsheim. Le pompiers locaux ont rapporté que l'eau a atteint jusqu'à 1,50 mètre à son point le plus élevé. Selon le centre de surveillance des crues, la rivière Saalbach a atteint son niveau le plus élevé de plus de 2,13 mètres au niveau de Bruchsal aux alentours de 2h30, légèrement au-dessus de la marque d'une soi-disant crue centennale de 2,10 mètres.

Dans d'autres États fédéraux, les services d'urgence ont rapporté des sous-sols et des rues inondés. Il n'y a eu aucun rapport initial de blessures graves ou de décès. Les tempêtes ont été précédées d'une vague de chaleur qui a atteint son apogée mardi à Bad Neuenahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, avec des températures allant jusqu'à 36,5 degrés Celsius - provisoirement le jour le plus chaud de l'année, selon le service météorologique allemand.

Eau dans les sous-sols et sur les rues

En Bade-Wurtemberg, le comté de Karlsruhe a été particulièrement touché par les tempêtes sévères. Le centre de surveillance des crues de l'État a averti mardi soir que, en raison des précipitations locales importantes, les niveaux d'eau dans certains ruisseaux et petites rivières pourraient augmenter de manière significative à la fois pendant la nuit et le mercredi.

À Bruchsal, en raison de la situation de crue dans le district de Heidelsheim, la population a été avertie via une application d'alerte de quitter les sous-sols et les rez-de-chaussée dans certaines zones et de monter aux étages supérieurs. Deux bénévoles de la population ont été blessés, la gravité de leurs blessures n'était initially pas claire. Il y a eu des inondations dans le centre-ville de Bruchsal, par exemple dans les sous-sols. Cependant, les niveaux d'eau ont depuis baissé dans les deux endroits.

La police de Karlsruhe a demandé aux gens d'éviter les déplacements non essentiels en raison de la situation de tempête. L'association des pompiers du comté a annoncé peu avant minuit que les pompiers avaient traité plus de 500 interventions jusqu'à présent.

Arbre déraciné bloque Eurocity de poursuivre son voyage

En Bavière, un Eurocity près de Bad Endorf a heurté un arbre qui était tombé sur la voie et s'est arrêté. Environ 260 personnes se trouvaient à bord du train, qui ont été transportées à Prien en minibus, comme l'a annoncé la Deutsche Bahn. Selon la police fédérale, il n'y a eu aucun blessé. La ligne aérienne est endommagée et doit être réparée, a annoncé la railway. La section de voie bloquée entre Bad Endorf et Prien près du Chiemsee devrait être dégagée pendant les heures matinales. Les trains à grande distance ont été détournés ou ont terminé leur voyage prématurément.

Il y a eu également des perturbations dans le trafic ferroviaire dans le district de Ammerland en Basse-Saxe : en raison de la tempête, un arbre est tombé sur une ligne aérienne, ce qui a entraîné l'arrêt complet du trafic ferroviaire à la gare d'Augustfehn à Apen tard mardi soir, selon les pompiers. Un train de passagers sur la voie a également été arrêté.

Environ 25 résidents ont dû quitter une maison de soins

En Frise orientale, les fortes précipitations ont également entraîné des centaines d'interventions des pompiers. La ville d'Aurich a été particulièrement touchée, comme l'a déclaré un porte-parole du centre d'opérations à Wittmund. Environ 25 résidents ont dû être évacués mardi soir d'une maison de soins où des panneaux de plafond s'étaient détachés. Dans un hôpital d'Aurich, les pompiers et l'Agence technique de la relief travaillaient pour empêcher une évacuation.

Sous-sols inondés à Duisburg également

Les tempêtes sévères ont également laissé leur marque en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Tous les services d'urgence disponibles sont sur les lieux", a déclaré un porte-parole de la police de Duisburg mardi soir. Presque toute la zone urbaine a été touchée. Le point focal des opérations était les problèmes liés à l'eau - sous-sols et tunnels inondés. La police a également rapporté plusieurs sections inondées sur les autoroutes A59 et A42 près de Duisburg et a averti contre l'aquaplanage.

