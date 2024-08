- Tempêtes en Allemagne

Après un début de semaine caniculaire, de violentes tempêtes avec de la pluie et de la grêle ont balayé certaines parties de l'Allemagne. Les régions particulièrement touchées ont été la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Basse-Saxe et le Bade-Wurtemberg, où les services de secours ont signalé des sous-sols et des rues inondés dans plusieurs zones en soirée. Un arbre prétendument arraché par la tempête a immobilisé un train de la S-Bahn avec 80 passagers près de Hennef (NRW), comme l'a rapporté un porte-parole des chemins de fer. Les passagers ont été transférés dans un autre train sur les lieux. Une maison de retraite en Frise orientale a dû être évacuée.

Selon les données préliminaires du Service météorologique allemand (DWD), aujourd'hui a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent. La température la plus élevée de 36,5 degrés a été enregistrée dans la ville de Rhénanie-Palatinat de Bad Neuenahr-Ahrweiler, comme l'a rapporté un météorologue du DWD. Cela a dépassé le précédent record de 35,7 degrés établi lundi.

Tempêtes : Sections inondées sur l'autoroute

Les tempêtes ont frappé en soirée. "Tous les services de secours disponibles sont en action", a déclaré un porte-parole du service d'incendie de Duisburg. Presque toute la zone urbaine a été touchée. Le point focal des opérations était les problèmes liés à l'eau - inondations dans les sous-sols et les tunnels. Il n'y a eu aucun blessé grave. Cependant, une personne a été gravement atteinte par une grêle, entraînant une blessure à la tête. La police a également signalé plusieurs sections inondées des autoroutes A59 et A42 près de Duisburg. Ils ont mis en garde contre l'aquaplanage.

À Bonn, la police a signalé environ 30 interventions. "Sous-sols inondés, branches cassées, arbres sur la route", a énuméré un porte-parole en soirée. À Haltern am See, les pompiers ont également effectué plusieurs interventions. Là aussi, le point focal était les sous-sols inondés et les arbres tombés. Aucune vie n'était en danger et il n'y avait pas de rivières qui débordaient.

Les eaux de crue emportent des voitures

À Karlsruhe et dans les environs (Bade-Wurtemberg), les rues étaient également inondées - les sous-sols étaient inondés. À certains endroits, l'eau était debout à mi-hauteur sur les rues ou dans les tunnels, a déclaré un porte-parole de la police. Il n'y a eu aucun blessé. La région autour de Bretten et de Bruchsal a été particulièrement touchée. À Gondelsheim, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe, des voitures étaient emportées par les eaux de crue, a déclaré un porte-parole du service d'incendie. "C'est un chaos absolu".

**À Linkenheim-Hochstetten, la foudre a frappé le grenier d'une maison

