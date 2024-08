- Tempête sur l'Allemagne - Eurocity heurte un arbre

Après la canicule, des tempêtes sévères avec de fortes pluies et de la grêle ont balayé certaines parties de l'Allemagne. En particulier, la soirée a été marquée par des intempéries dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe, de Bavière et du Bade-Wurtemberg. Les services de secours ont rapporté des sous-sols et des rues inondés dans ces régions. Jusqu'à présent, aucun blessé grave ni décès n'a été signalé. Les tempêtes ont suivi une vague de chaleur qui a atteint jusqu'à 36,5 degrés Celsius mardi à Bad Neuenahr-Ahrweiler, dans la Rhénanie-Palatinat, ce qui en fait le jour le plus chaud de l'année selon les données provisoires de l'Office météorologique allemand.

Déraillement d'un Eurocity

En Bavière, un Eurocity a heurté un arbre qui s'était effondré sur les rails et s'est immobilisé. C'est ce qu'a rapporté un porte-parole de Deutsche Bahn. Environ 260 personnes se trouvaient à bord du train près de Bad Endorf (district de Rosenheim) au moment de l'incident. Selon la police fédérale, il n'y a eu aucun blessé. La section de voie entre Bad Endorf et Prien près du lac de Chiemsee a été fermée depuis environ 19 heures. La voie est prévue pour être dégagée dans la nuit de mardi à mercredi, car la ligne aérienne est endommagée et doit être réparée. Les passagers ont été transportés à Prien en minibus. Les trains longue distance ont été renvoyés ou ont terminé leur voyage plus tôt.**

Eau dans les sous-sols et sur les routes

Dans le Bade-Wurtemberg, le district de Karlsruhe a été particulièrement touché par les tempêtes. Le centre de gestion des crues a averti en soirée que, en raison de pluies localement fortes, les niveaux d'eau de certains ruisseaux et rivières pourraient augmenter de manière significative pendant la nuit et mercredi.**

La police de Karlsruhe demande aux gens d'éviter les déplacements non essentiels en raison des conditions météorologiques tempête. L'association des pompiers du district de Karlsruhe a rapporté juste avant minuit que les pompiers avaient effectué plus de 500 interventions. Environ 300 autres sont toujours ouvertes, mais elles ne sont pas urgentes. Au total, plusieurs centaines de personnes sont impliquées dans les opérations.

Dans certains endroits, l'eau atteint une hauteur de 50 centimètres sur les routes ou dans les sous-sols, a déclaré un porte-parole de la police. La région autour de Bretten et de Bruchsal a été particulièrement touchée.

Environ 25 résidents ont dû quitter une maison de retraite

Les fortes pluies ont également entraîné des centaines d'interventions des pompiers en Frise orientale. La ville d'Aurich a été particulièrement touchée, a déclaré un porte-parole du centre d'opérations à Wittmund. Environ 25 résidents ont dû être transférés dans une salle omnisports à partir d'une maison de retraite en soirée, car des panneaux de plafond s'étaient détachés. Il est encore incertain pendant combien de temps les gens devront rester dans la salle omnisports. La Croix-Rouge allemande s'occupe des résidents. Dans un hôpital d'Aurich, les pompiers et l'Agence fédérale d'aide technique travaillent pour empêcher une évacuation.**

Sous-sols inondés également à Duisburg

Dans le Nord-Rhénanie-Westphalie, un porte-parole de la police de Duisburg a déclaré en soirée : "Toutes les forces de déploiement disponibles sont en action." Presque toute la zone urbaine est touchée. Le principal objectif des interventions est les problèmes liés à l'eau - inondations dans les sous-sols et les caves. La police a également signalé plusieurs sections inondées sur les autoroutes A59 et A42 près de Duisburg. L'aquaplanage est à prévoir.**

Dans les suites des tempêtes, la police fédérale a été déployée pour aider au contrôle du trafic et à la gestion de crise dans plusieurs régions touchées.

Au cours de leurs opérations de sauvetage, les officiers de police fédérale ont aidé à évacuer des résidents de sous-sols inondés à Duisburg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

