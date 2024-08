- Tempête et éventuelle température record en Rhénanie du Nord-Westphalie

L'été quelque peu incohérent et changeant est en cours dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et pourrait mettre à l'épreuve le record de température actuel de 35,4 degrés. Le Service météorologique allemand (DWD) a émis un avertissement de chaleur extrême pour aujourd'hui, conseillant aux gens d'éviter les activités physiques intenses en plein air avec des températures maximales allant jusqu'à 35 degrés.

L'air est lourd et au moins le matin, il fait soleil. Cependant, cela change au cours de la journée : des orages avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent remplaceront le temps ensoleillé. Au moins, il se rafraîchit la nuit. Avec des températures basses de 22 à 16 degrés, il pourrait y avoir de forts orages et des averses dans certaines régions.

La chaleur humide annonce des orages violents

Mercredi, les températures augmenteront à nouveau. Bien que les températures maximales de 25 à 31 degrés n'atteignent pas les sommets de la journée précédente, il fera toujours très chaud. Selon le DWD, la chaleur humide apportera des orages violents sous forme d'orages, de fortes pluies et de grêle. Dans certaines régions, des rafales de vent pourraient également se produire.

Après une nuit nuageuse avec quelques averses et une légère baisse des températures, les météorologues prévoient des valeurs similaires jeudi. Les précipitations diminueront, avec seulement quelques averses se déplaçant vers l'est. Vers la fin de la semaine, le temps ensoleillé et agréable revient.

La chaleur humide jusqu'à jeudi pourrait potentiellement se transformer en conditions de type ouragan, apportant des vents forts et de fortes précipitations. Heureusement, les conditions de type ouragan sont prévues pour se calmer vendredi, permettant à la région de profiter du retour du temps ensoleillé et agréable.

