- Tempête: des éclairs et des caves surpeuplées en Rhénanie du Nord-Westphalie

Orages ont causé des coups de foudre et des rues inondées pendant la nuit et mardi soir dans de nombreuses régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon un rapport initial du ministère de l'Intérieur, il n'y a eu ni morts ni blessures graves, a confirmé une porte-parole à la demande. Cependant, il y a eu plus d'interventions que d'habitude.

À Oberhausen, il y a eu de nombreuses interventions en raison d'arbres renversés et de sous-sols inondés. Il y a eu une courte panne de courant dans un quartier de la ville. À Würselen, plusieurs coups de foudre ont entraîné des interventions. Dans une maison, le toit a pris feu et la maison est devenue inhabitables.

Un homme a subi une blessure à la tête à cause de la grêle à Duisburg. "Toutes les forces d'intervention disponibles sont en action", a déclaré un porte-parole des pompiers le soir. Surtout, les inondations dans les sous-sols et l'eau sous les passages souterrains ont tenu les secouristes occupés. Une personne a été touchée si fort par une grêlonne qu'elle a subi une blessure à la tête.

La police a signalé plusieurs sections inondées sur l'A59 et l'A42 près de Duisburg. Ils ont mis en garde contre l'aquaplanage.

À Grevenbroich, un coup de foudre a mis le feu aux poutres du toit de deux maisons d'habitation mardi soir. Selon les pompiers, l'incendie a été rapidement maîtrisé. Il y a aussi eu des rapports de coups de foudre dans des maisons dans d'autres parties de la ville. Personne n'a été blessé.

À Moenchengladbach, environ 70 interventions liées à la météo ont été gérées le soir. Cela concernait principalement les sous-sols inondés et les passages souterrains, les coups de foudre dans les toits et les alarmes des systèmes d'alarme automatiques de feu.

La météo a également affecté le trafic ferroviaire. En raison d'un coup de foudre dans un poste de signalisation, la gare de Coesfeld est actuellement inaccessible et des travaux de réparation sont en cours, a déclaré une porte-parole. Il y a aussi eu des dommages et des retards sur la ligne entre Kempen et Krefeld en raison d'un coup de foudre dans un autre poste de signalisation, qui se poursuivent toujours.

Près de Hennef, un arbre qui a probablement été renversé par la tempête a mis fin au voyage de 80 passagers mardi. L'arbre "a presque certainement été renversé par la tempête" sur la section de voie entre Siegburg/Bonn et Hennef, a déclaré un porte-parole des chemins de fer. Les 80 passagers ont ensuite embarqué dans un autre train à cet endroit.

Il y a aussi eu des interventions liées à la météo dans le district de Wesel. À Moers, un arbre a été poussé sur les rails de chemin de fer et les rues ont été inondées à Friedrichsfeld. Il y a eu un coup de foudre dans la ligne aérienne à un passage à niveau à Voerde.

Dans la ville de Drolshagen, au sud de NRW, il y a eu des appels d'urgence en raison

Lire aussi: