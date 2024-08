Table des matières

La météo en Allemagne réserve quelques éléments passionnants pour le week-end : chaleur intense, orages, vents forts et menace de temps exécrable local, selon le Service météorologique allemand. Un système de haute pression durable est prévu pour la semaine à venir, attirant à nouveau de l'air chaud vers l'Allemagne.

Samedi, attendez un temps ensoleillé et sec dans plusieurs régions au début. Cependant, la région nord-ouest sera recouverte de nuages épais, et quelques averses peuvent se produire sur la mer du Nord. L'après-midi, des averses et des orages réticents peuvent se développer dans les Alpes. En soirée, les régions occidentales seront touchées par des orages rapides, parfois forts, accompagnés de vents forts. Une alerte pour des conditions météorologiques locales extrêmes est possible dans certaines régions.

Prévision météorologique pour l'Allemagne le dimanche

Les régions nord-ouest peuvent connaître des températures allant jusqu'à 29 degrés, tandis que d'autres régions pourraient connaître des températures estivales élevées allant jusqu'à 34 degrés. Samedi soir, il pourrait y avoir des précipitations importantes, parfois accompagnées d'orages, dans le nord-ouest et le sud-est. La menace de temps exécrable est susceptible de persister pendant les premières heures de la nuit.

Dimanche sera un peu plus frais. Dans le sud-est, il pourrait y avoir des averses légères et potentiellement des orages puissants. La pluie pourrait également tomber sur la mer du Nord. Sinon, le ciel restera partly nuageux et principalement sec. Les températures prévues seront d'environ 18 à 24 degrés, sauf dans la moitié de la Bavière et en Lusace, où les températures seront un peu plus chaudes.

Lundi, il restera nuageux dans le sud. Des pluies et des orages sont attendus au sud du Danube et sur la mer du Nord. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 26 degrés.

Les cartes suivantes montrent les situations météorologiques en temps réel :

La carte interactive ci-dessous affiche les informations météorologiques en temps réel. Vous pouvez également récupérer la prévision pour une heure ultérieure en utilisant la ligne de temps en dessous du graphique. Vous pouvez changer la couche affichée, comme les orages, la pluie ou la neige, dans le coin supérieur droit.

Ce service est alimenté par Windy.com. Ils utilisent le modèle du "Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Le graphique ci-dessous présente les températures maximales attendues pour la journée. Il s'agit d'une fonctionnalité fournie par le portail Wetter.de, qui est une filiale de RTL Allemagne, comme Stern.

Pour en savoir plus, cliquez sur le graphique.

La carte interactive ci-dessous montre les zones où les vents les plus forts sont enregistrés en ce moment. Vous pouvez également récupérer la prévision pour une heure ultérieure en utilisant la ligne de temps en dessous du graphique. Vous pouvez changer la couche affichée, comme les orages, la pluie ou la neige, dans le coin supérieur droit. Une vue affichant les avertissements météorologiques est également disponible. Vous pouvez ajuster la section et zoomer si vous le souhaitez.

La carte ci-dessus montre les zones où les orages les plus puissants sont attendus aujourd'hui. La carte est mise à jour fréquemment. Cliquez sur la carte pour être redirigé vers le portail Wetter.de, qui est une filiale de RTL Allemagne, comme le star.

Les titres d'actualités du jour pourraient inclure "Alerte météo extrême en Allemagne : chaleur, orages et orages violents" et "Suivez la météo en Allemagne avec la carte de chaleur en direct et le traqueur d'orages". Ces titres mettent en évidence les schémas météorologiques importants attendus en Allemagne, offrant des informations précieuses pour ceux qui prévoient leur week-end.

