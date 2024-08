- Tempête de chaleur et orage prévus en Saxe-Anhalt

**En Saxe-Anhalt, les habitants peuvent s'attendre à de la chaleur et potentiellement à de violents orages aujourd'hui. À partir de midi, des orages locaux et de fortes précipitations sont attendus, selon les prévisions de l'Office météorologique allemand. Des rafales de vent fortes, de la grêle et des précipitations extrêmes isolées, jusqu'à 60 litres par mètre carré en peu de temps, sont possibles. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 34 degrés Celsius.

Des orages sont toujours possibles au début de la nuit, suivis de quelques averses. Les températures pourraient chuter jusqu'à 16 degrés Celsius.**

Les violents orages annoncés par l'Office météorologique allemand pourraient se poursuivre dans la nuit, accompagnés de grêle et de fortes précipitations. Les habitants doivent se préparer à d'autres activités orageuses même si la température baisse.

