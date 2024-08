- Tempête au Chiemsee - plusieurs amateurs de sports nautiques en difficulté

Un coup de vent sudden a mis en difficulté plusieurs amateurs de sports nautiques sur le lac de Chiemsee. Selon la police, les personnes concernées avaient sous-estimé le danger de l'orage qui approchait.

Le mercredi après-midi, un petit voilier avec deux personnes à bord a chaviré près de la baie de Feldwieser. L'équipage a été secouru dans l'eau après environ 30 minutes par les secours aquatiques de Bernau. Les deux hommes étaient reportedly sévèrement hypothermiques et ont été transportés à l'hôpital pour examen complémentaire.

En même temps, la police fluviale de Prien a repéré deux paddle boarders qui dérivaient vers l'est entre l'île des Hommes et Bernau et semblaient avoir perdu le contrôle de leurs planches. Eux aussi ont été ramenés à terre par les services de secours. Ils sont restés indemnes.

