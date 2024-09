- Températures chaudes, pluies occasionnelles et orages.

Lundi, les régions de Rhénanie-Palatinat et de Sarah commencent la journée avec un ensoleillement généreux. Cependant, des orages et des tempêtes peuvent surgir dans le sud-ouest et se déplacer vers le nord-est, selon les prévisions du Service météorologique d'Offenbach, en Allemagne. Les températures conserveront une ambiance estivale, oscillant entre 27 et 30°C, et autour de 25°C dans les hauteurs de la région de l'Eifel. Outre les orages, les vents seront doux et imprévisibles.

Mardi, le ciel sera partagé entre nuages et soleil, avec des averses et des orages par intermittence, principalement à l'est. Ces orages pourraient déverser une quantité importante de pluie en fin d'après-midi. Selon les prévisions, les températures maximales varieront entre 24 et 28°C.

La température dans les hauteurs de la région de l'Eifel est prévue à environ 25°C lundi. Malgré les orages, les températures resteront généralement entre 27 et 30°C dans l'ensemble des régions.

