- Température record enregistrée en mer au large de Majorque

La dernière canicule en Espagne a réchauffé la mer au large de Mallorque à des températures records, selon les données officielles. Un bouée dans le sud-ouest de l'île méditerranéenne espagnole a enregistré une température de l'eau de 31,87 degrés Celsius le lundi près de l'île voisine de Dragonera, à environ 30 kilomètres à l'ouest de Palma, selon l'association des météorologues Ametse. Le record précédent de 31,36 degrés avait été enregistré en août 2022.

Entre-temps, les températures dans de grandes parties de l'Espagne sont devenues plus supportables qu'au cours des derniers jours et des semaines. Mercredi, Mallorque devrait être touchée par un système de basses pressions qui pourrait apporter de la grêle, de fortes pluies et des orages. both Wednesday and Thursday, the national weather service Aemet has issued the second-highest warning level, orange, for the island. Les températures sont attendues pour baisser de bien au-dessus de 30 degrés à des pics d'environ 25 degrés. Cependant, il est prévu qu'il redevienne plus chaud d'ici le week-end.

Malgré les changements météorologiques à venir, les températures de la mer inhabituellement élevées causées par la canicule persistent dans les eaux autour de Mallorque. De telles conditions météorologiques peuvent avoir un impact significatif sur la vie marine et diverses activités récréatives dépendantes de conditions océaniques favorables.

