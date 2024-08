- Température plus fraîche et plus humide en Hesse le week-end

Le temps estival en Hesse va finalement prendre une pause d'ici dimanche - le service météorologique allemand s'attend à un temps agité tout au long du week-end. Initialement, le vendredi sera encore estival avec des températures allant de 27 à 31 degrés et un ensoleillement important. Cependant, des averses sont attendues pendant la nuit de vendredi à samedi, avec des températures basses allant de 17 à 14 degrés.

Le week-end débutera nuageux à très nuageux. Des averses se déplaceront dans la région, avec des orages attendus dans l'après-midi. Il fera également un peu plus frais : les températures monteront jusqu'à 24 à 28 degrés, avec des altitudes élevées autour de 20 degrés.

Le dimanche sera significativement plus frais

De la nuit de samedi à dimanche restera nuageuse et pluvieuse. Le DWD prévoit des pluies torrentielles, avec des conditions météorologiques locales graves. Les températures basses seront comprises entre 18 et 14 degrés.

Le dimanche débutera également sous la pluie et les nuages ​​dans la première moitié de la journée. Vers le soir, il se dégagera légèrement, mais il fera beaucoup plus frais qu'auparavant : les températures maximales seront comprises entre 21 et 24 degrés, avec les valeurs les plus élevées dans la région du Rhin-Main.

La météo du week-end se poursuit jusqu'au dimanche, avec des pluies plus fortes et des températures plus fraîches. Le DWD met en garde contre des pluies torrentielles et des conditions météorologiques locales graves pendant la nuit de samedi à dimanche.

