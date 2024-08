- Température imprévisible en Bavière, soleil, pluie et nuages.

En Bavière du Sud, l'humidité devrait persister pendant un certain temps, tandis que le reste de l'État libre commence à se dessécher. Selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD), un mélange de soleil et de nuages trouvera sa place dans le ciel de Bavière cette semaine.

La semaine commence par la dissipation des restes des fortes précipitations du week-end. Le DWD prévoit que des aversessporadiques seMAINtendront sur les Alpes et la forêt de Bavière toute la semaine. Le reste de la Bavière devrait cependant rester principalement sec. Il pourrait y avoir une petite pluie dans la Franconie mardi soir. Les températures devraient atteindre entre 25 et 28 degrés Celsius d'ici jeudi, les températures les plus élevées se situant en Basse-Franconie.

Malgré l'amélioration générale des conditions météorologiques en Bavière, la région de Bavière du Sud continue de subir une humidité persistante. Les visiteurs prévoyant un voyage en Bavière du Sud doivent être préparés à des averses potentielles.

