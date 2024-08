- Température estivale variée à MV

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des averses et des orages pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Au début, il fera beau et en partie ensoleillé, mais plus tard dans la soirée, les conditions météorologiques locales peuvent apporter de la grêle, de la pluie forte et des vents forts. Les températures varieront de 27 à 30 degrés Celsius.

Dans la nuit, il fera variable à nuageux avec des températures minimales de 14 degrés Celsius, selon le DWD. Localement, les orages et les averses peuvent persister jusqu'à ce qu'ils finissent par se calmer le lendemain matin.

Selon les météorologues, jeudi apportera un mélange de nuages et de soleil. Il restera principalement sec avec des températures maximales diurnes de 25 degrés Celsius.

Malgré la prévision de soleil jeudi, il pourrait encore y avoir des traces de la forte weather de la nuit précédente, comme des flaques d'eau. Les vents forts des orages pourraient laisser une trace notable sur les activités en plein air en raison de leur force.

