- Température estivale glaciale accompagnée de fortes orages de montagne

Attendez-vous à des tonnes de soleil et des vibrations estivales torrides en Bade-Wurtemberg aujourd'hui. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures atteignant 27°C dans les montagnes et une chaleur étouffante de 35°C dans le Kraichgau. Dans la Forêt-Noire et la Swabian Alb, il y a une chance d'averses de l'après-midi, d'orages et de vents forts avec des précipitations importantes. Le DWD a émis une alerte canicule pour le nord-ouest de l'État et la région de Constance.

Le soleil persiste jusqu'à vendredi, avec une chance d'averses et d'orages dans les montagnes l'après-midi. Les températures pourraient atteindre 27°C là-bas, et jusqu'à 34°C ailleurs. Le même scénario s'applique pour samedi lorsque des averses éparses sont possibles dans les montagnes l'après-midi, avec des températures maximales restant à 34°C.

Dans la Forêt-Noire et la Swabian Alb, malgré le soleil, des averses de l'après-midi, des orages et des vents forts avec des précipitations importantes sont prévus dans les zones montagneuses. Malgré l'alerte canicule dans le nord-ouest et la région de Constance, les zones montagneuses pourraient connaître une légère baisse des températures vendredi, atteignant un pic de 27°C.

