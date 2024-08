- Température estivale chaude en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

Les habitants de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre peuvent s'attendre à une très chaude température ce dimanche et dans la nouvelle semaine, selon le Service météorologique allemand (DWD). "Après un week-end calme et de plus en plus chaud, une vague de chaleur quasi-nationale débutera au début de la nouvelle semaine", a déclaré un porte-parole du DWD à Offenbach. Le système de haute pression "Leander", une branche de l'anticyclone des Açores, en est la cause.

Dimanche devrait être ensoleillé et sec, avec des températures allant jusqu'à 28 à 32 degrés Celsius. Une brise légère peut souffler. Lundi devrait également être ensoleillé, avec des températures maximales comprises entre 30 et 35 degrés. Une brise modérée du sud-est apportera un peu de soulagement. Le mardi, il devrait être initialement clair et sec, mais des nuages, des averses et potentiellement des orages violents sont attendus plus tard dans la journée, selon le DWD. Localement, il peut également y avoir des conditions météorologiques graves avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent. Les températures resteront étouffantes, avec des maximales comprises entre 32 et 36 degrés.

Le DWD a annoncé que "Les prévisions sont les suivantes : Des changements dans les schémas météorologiques sont attendus à partir de mardi". Ce jour-là, les habitants pourraient remarquer que "Les prévisions sont les suivantes : Des conditions météorologiques imprévisibles sont attendues dans l'après-midi".

