- Température estivale avec nuages et quelques orages

Berlin et Brandebourg peuvent s'attendre à une chaleur estivale et à des orages isolés jeudi également. Le service météorologique allemand prévoit des températures maximales comprises entre 27 et 30 degrés Celsius, atteignant jusqu'à 32 degrés dans la région de la Lusace. La journée sera mostly nuageuse, avec quelques éclaircies dans le sud.

Dans l'après-midi, il pourrait y avoir des orages individuels avec de la pluie torrentielle et de la grêle le long des rivières Oder et Neiße, qui se déplaceront vers l'est en soirée. Par la suite, la météo s'améliorera progressivement. Pendant la nuit, les températures descendront entre 19 et 14 degrés Celsius, avec quelques nuages dans le ciel.

Vendredi, les températures augmenteront pour atteindre 28 à 32 degrés Celsius. Il y aura des nuages par intermittence et il sera mostly sec tout au long de la journée. La nuit de vendredi à samedi, les températures descendront à 19 à 16 degrés Celsius. Le week-end débutera avec beaucoup de nuages. Des précipitations sont attendues dans le nord-ouest du Brandebourg. Les températures atteindront 25 degrés dans la Prignitz et 31 degrés dans la Niederlausitz. À Berlin, des températures maximales d'environ 29 degrés sont attendues.

La prévision météorologique pour les rivières Oder et Neiße suggère la possibilité d'orages isolés avec de la pluie torrentielle et de la grêle jeudi après-midi. Dans l'ensemble, la prévision météorologique pour Berlin et le Brandebourg indique une vague de chaleur estivale, avec des températures atteignant jusqu'à 32 degrés Celsius dans la région de la Lusace.

Lire aussi: