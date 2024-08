- Température chaude prévue en Hesse - orages mardi

Il fait chaud dans la Hesse*: Le service météorologique allemand (DWD) prévoit un temps ensoleillé et des températures allant jusqu'à 36°C pour les prochains jours. Ce n'est que mardi que des orages isolés et de la pluie sont attendus, a annoncé le DWD.

Le dimanche commence ensoleillé et sec avec des températures entre 27 et 32°C. Un vent léger souffle de différentes directions. Le lundi, il pourrait atteindre 30 à 35°C. Le mardi commence également clair et sec avec des températures entre 32 et 36°C. Cependant, des averses et des orages sont attendus plus tard dans la journée, qui pourraient être sévères. Selon le DWD, il y a également un risque de temps sévère dans certaines régions avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent.

La météo actuelle dans la Hesse est prévue ensoleillée et chaude, avec des températures allant jusqu'à 36°C. Cependant, le DWD a mis en garde contre des orages isolés et de la pluie mardi, ce qui pourrait entraîner des conditions météorologiques sévères avec de fortes pluies, de la grêle et des vents forts.

