- Température chaude et humide en Rhénanie du Nord-Westphalie pour le début de la semaine

Habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ils peuvent s'attendre à un début de semaine étouffant et chaud. Le lundi, de nombreuses régions seront confrontées à une forte chaleur, selon le Service météorologique allemand (DWD). Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés, avec une chaleur particulièrement étouffante attendue dans la partie sud-ouest de l'État.

Pour le mardi, le DWD prévoit des températures maximales comprises entre 31 et 35 degrés, autour de 29 degrés dans les montagnes. Au cours de la journée, des averses et des orages parfois violents sont attendus. Localement, des conditions météorologiques difficiles avec de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent peuvent se produire.

Selon le DWD, les averses et les orages peuvent se poursuivre pendant la nuit vers le mercredi. Avec plus de 20 degrés, il s'agira d'une nuit tropicale. Le mercredi, il devrait rester nuageux. Des averses et des orages parfois violents avec de fortes précipitations et de la grêle sont attendus. Il fera à nouveau étouffant et chaud à très chaud, avec des températures maximales comprises entre 26 degrés à l'ouest et 31 degrés à l'est, selon le DWD.

Malgré la prévision de conditions météorologiques difficiles le mardi, de nombreuses personnes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie choisissent toujours de profiter d'activités en plein air. L'État, connu pour ses beaux parcs et ses attractions, reste une destination populaire pour les habitants et les touristes.

