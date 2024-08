- Température chaude et changeante à Berlin et au Brandebourg

Orages, averses, même quelques éclaircies : l'été à Berlin et dans le Brandebourg reste changeant, mais apporte pour l'instant des températures élevées. Le service météorologique allemand (DWD) a émis une alerte canicule pour le sud du Brandebourg aujourd'hui, avec des températures allant jusqu'à 33°C. Les habitants sont invités à éviter les activités physiques en plein air.

Au fil de la journée, des nuages cumulonimbus obscurciront le soleil. Des précipitations sont attendues dans le Prignitz et la région de Ruppin en soirée, tandis que le reste de Berlin et du Brandebourg restera sec. Les températures baisseront pendant la nuit, descendant jusqu'à 16°C dans certaines régions. Samedi, le DWD prévoit de la pluie dans le nord du Brandebourg, mais pas de précipitations et de nombreux éclaircies dans le sud. Les températures maximales varieront entre 25 et 31°C, avec Berlin attendue autour de 28°C.

Après un nouveau refroidissement pendant la nuit de dimanche et un temps sec dans la plupart des régions, des averses dispersées sont attendues pendant la journée, avec des orages possibles dans certaines zones. Selon les prévisions, les températures maximales varieront entre 23 et 28°C. Les températures au début de la semaine ne reached

