- Température chaude à nuageuse en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

Après les récents épisodes de chaleur, d'orages et de fortes précipitations, le temps devrait se calmer. Jeudi, il fera partly nuageux avec des conditions sèches dans le Palatinat du Rhin et la Sarre, selon le service météorologique allemand (DWD) à Offenbach. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 31°C, avec des températures autour de 24°C possibles dans les régions montagneuses.

Vendredi, le temps sera souvent partly nuageux ou ensoleillé, sans précipitations attendues et des températures comprises entre 27 et 31°C. En altitude, les températures seront autour de 24°C. Samedi, des averses éparses sont à nouveau possibles. Les températures maximales seront comprises entre 24 et 28°C, avec des températures autour de 20°C en altitude.

Malgré les prévisions de temps calme, des orages imprévus pourraient perturber les conditions sereines dans certaines régions vendredi. Après cette courte accalmie, les orages pourraient à nouveau devenir un phénomène régulier les jours suivants.

