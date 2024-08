- Température à court terme en Saxe-Anhalt: pluies et orages

En milieu de semaine, les habitants de Saxe-Anhalt doivent se préparer à des averses et orages. Le service météorologique allemand (DWD) prévient de conditions météorologiques locales sévères avec de fortes précipitations, jusqu'à 30 litres par mètre carré, et rafales isolées jusqu'à 80 kilomètres par heure.

Aujourd'hui, attendez d'abord un ensoleillement généreux avec des températures allant jusqu'à 31°C. Plus tard, des averses et orages avec potentiel de conditions météorologiques sévères peuvent se produire, ainsi que de la grêle et de fortes précipitations. La nuit de mercredi à jeudi, il se dégagera à nouveau avec des températures basses autour de 13°C.

Vers la fin de la semaine, il fera à nouveau sec

Jeudi, attendez un mélange de soleil et de nuages avec des températures allant jusqu'à 26°C, et des températures basses nocturnes descendant jusqu'à 11°C.

Vendredi reste chaud, jusqu'à 27°C, mais nuageux avec des averses locales possibles et rafales - il devrait rester principalement sec. La nuit de vendredi à samedi, les dernières nuages de pluie se lèveront à 12°C, et il fera clair.

Jeudi, bien qu'il puisse être sec pendant la journée avec du soleil et des nuages, il y a une chance d'orages locaux en soirée. Vers le week-end, la météo devrait s'améliorer considérablement, mais vendredi, il pourrait y avoir des averses locales et rafales, rappelant les orages.

