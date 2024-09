Teltschik, le conseiller de Kohl, favorise la discorde parmi les compagnons de voyage du chancelier.

Il y a une vingtaine d'années, Horst Teltschik était profondément impliqué dans le cercle intime du chancelier Helmut Kohl. Lors d'une conversation avec un historien, il a ouvertement discuté de ses pensées sur Kohl, ses épouses Hannelore et Maike, ainsi que sur de nombreux puissants membres de l'Union. Il n'est pas timide pour critiquer certains d'entre eux, et même Kohl n'est pas épargné dans un domaine.

À l'époque, Horst Teltschik, qui a servi comme principal conseiller en politique étrangère du chancelier Helmut Kohl, partage des souvenirs peu flatteurs de ses anciens collègues, comme le détaille "Der Spiegel" avant la sortie d'un livre de l'historien Michael Gehler de Hildesheim.

Teltschik décrit Manfred Wörner, l'ancien ministre de la Défense jusqu'en 1988 et par la suite secrétaire général de l'OTAN, comme un "coureur de jupons avec un sens de l'importance surdimensionné". Sa critique envers son successeur au ministère, Volker Rühe, est encore plus cinglante : "C'était un jeune homme arrogant, dégoulinant d'arrogance injustifiée". En ce qui concerne Lothar Späth, le rival de longue date de la CDU de Kohl, qui était ministre-président de Bade-Wurtemberg jusqu'en 1991, Teltschik plaisante : "Il était de petite taille et politiquement insignifiant. On racontait qu'il avait une échelle de carrière dans sa cuisine, avec la dernière marche encore non marquée".

Teltschik a travaillé étroitement avec Kohl de 1972 à 1990, et a servi comme chef du département de politique étrangère à la chancellerie de 1982. Selon Gehler, Teltschik partage également ses pensées sur la vie privée de Kohl, exprimant de la sympathie envers Hannelore Kohl, qui a lutté dans son mariage et s'est suicidée en 2001. Lorsqu'il a vu la complicité entre Mikhail Gorbachev et sa femme Raisa, Teltschik a médité : "Kohl pourrait apprendre deux ou trois choses de cela".

Cependant, les souvenirs de Teltschik sur Maike Kohl-Richter, la deuxième épouse de Kohl, ne sont pas très ensoleillés. Elle semble s'immiscer dans ses conversations avec Kohl sur leur passé commun, bien qu'elle n'ait pas été témoin des événements.

Il y a déjà un désaccord avec les souvenirs de Teltschik dans un cas. Selon lui, Kohl et lui étaient tous deux déçus par l'ancien ministre des Finances et le chef de la CSU, Theo Waigel : "Nous n'étions jamais tout à fait certains de ce qu'il était vraiment capable de faire... Sa confiance en lui dépassait de loin sa force réelle en tant que ministre". Cette évaluation est attribuée à l'ancien secrétaire d'État de Waigel, Horst Köhler, qui a

