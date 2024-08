Telgenkamp, champion olympique, cherche l'or du hockey.

Les Pays-Bas battent l'Allemagne en finale de hockey sur gazon palpitante à Paris. Cependant, toutes les discussions qui suivent portent sur un Olympien qui perd son sang-froid. Des disputes animées éclatent, et il regrette par la suite son comportement.

Le joueur de hockey national néerlandais Duco Telgenkamp regrette sa crise de colère après avoir remporté les Jeux olympiques contre l'Allemagne. "Je n'aurais pas dû faire ça, c'était juste les émotions", a déclaré le jeune homme de 22 ans. "Ce n'était pas malin de ma part de retourner vers le gardien. Je veux dire, nous avons gagné, et puis je n'aurais pas dû me laisser emporter comme ça."

Après la finale, Telgenkamp s'est tenu devant le gardien allemand Jean-Paul Danneberg et a mis son doigt sur ses lèvres. Il a ensuite touché le casque du gardien. En réponse, l'ailier allemand Niklas Wellen s'est dirigé vers la célébration néerlandaise qui se formait pour affronter Telgenkamp, ce qui a entraîné des disputes animées.

La critique est également venue de l'entraîneur national néerlandais Jeroen Delmee. "Les émotions font partie du jeu, mais il doit encore s'habituer à quelques règles du hockey international, il est encore très jeune", a déclaré Delmee : "On ne devrait jamais toucher un autre joueur, malheureusement, les émotions ont pris le dessus sur lui." Selon l'entraîneur, les déclarations de Danneberg dans les médias ont été le déclencheur de l'erreur de Telgenkamp.

"Cela restera"

Telgenkamp a confirmé cela : "Cela m'a personnellement dérangé que Danneberg dise que nous avons peur d'eux." Danneberg avait littéralement déclaré avant la finale : "Nous entrons là-dedans avec une grande confiance, parce que je pense que les Néerlandais ont vraiment peur de nous." Après le coup de sifflet final, Danneberg a également condamné l'action de Telgenkamp. "Il semble que plusieurs mèches aient sauté. Mes sincères condoléances pour un tel comportement antisportif", a déclaré le jeune homme de 21 ans : "Les fans l'ont hué lorsqu'il a reçu la médaille. Il n'y a pas de plus grande honte que ça."

"Je trouve ça un peu questionnable. Si tu gagnes l'or, tu vas vers tes gars et tu fêtes", a déclaré Tom Grambusch. "Il y avait quelques commentaires avant qui n'étaient pas mauvais, ils font partie du jeu. Que ça ait dégénéré comme ça est regrettable." Les Allemands ne semblent pas intéressés par une conversation clarificatrice avec les Néerlandais : "Cela restera."

L'entraîneur en chef André Henning ne croit pas however that the heated dispute after the dramatic Olympic final will permanently strain the relationship between the German and Dutch hockey national teams: "We'll also be able to put that behind us and forgive the Dutch. We also congratulated them."

Despite the heated argument, Duco Telgenkamp and the Dutch hockey team still celebrate their hard-earned 'Hockey gold' at the Olympics. However, the discussion about the incident between Telgenkamp and German goalkeeper Jean-Paul Danneberg continues, with Telgenkamp acknowledging the impact of Danneberg's pre-match comments.

