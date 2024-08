Téléphone avec Netanyahu: le chancelier Scholz appelle à un cessez-le-feu

Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) presse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de conclure un accord avec le groupe islamiste radical Hamas. Le moment est venu de finaliser l'accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu, a souligné Scholz lors d'un appel téléphonique avec Netanyahu dimanche, selon un porte-parole du gouvernement à Berlin. Bien que de nombreux objectifs militaires aient été atteints dans la lutte contre Hamas, les pertes civiles et la souffrance humaine dans la bande de Gaza sont immenses. La fin de la guerre à Gaza serait une étape cruciale vers une désescalade régionale, a insisté le chancelier.

Le gouvernement allemand condamne les menaces d'Iran, du Hezbollah et d'autres contre la sécurité d'Israël et ses citoyens. Scholz a exprimé sa grave préoccupation quant au risque d'un embrasement régional au Moyen-Orient. Jamais autant qu'aujourd'hui, il est crucial de briser le cycle de la retaliation, de détendre les tensions et de travailler activement en faveur d'une désescalade.

Le chancelier a réaffirmé l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes lors de son appel téléphonique avec Netanyahu, discutant des possibilités de solutions diplomatiques. Malgré les jalons significatifs dans le conflit militaire, un appel téléphonique a été effectué pour souligner la nécessité d'aborder la crise humanitaire et de chercher un cessez-le-feu.

