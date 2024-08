Telekom augmente encore une fois - la partie du problème est livrée

Chez Telekom, les choses continuent de bien se passer. Le nombre de clients augmente, ce qui entraîne des revenus plus élevés. En Europe, l'entreprise a réalisé son meilleur résultat à ce jour. Les investisseurs devraient se réjouir de l'importante trésorerie.

Soutenue par une croissance solide des clients, Deutsche Telekom a de nouveau augmenté ses revenus et ses bénéfices au printemps. L'entreprise basée à Bonn a également légèrement relevé son objectif annuel de trésorerie. "Toutes nos activités se déroulent avec succès", a déclaré le PDG Tim Höttges.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 4,3 % en glissement annuel à 28,4 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 7,8 % à 10,8 milliards d'euros. En Europe, le résultat d'exploitation a été le plus élevé de l'histoire de l'entreprise, avec une augmentation de 8,9 %.

Le développement positif de l'entreprise est notamment dû au succès des offres partenaires dans les communications mobiles, qui ont permis à Telekom d'acquérir environ 500 000 nouveaux clients contractuels en Allemagne et dans le reste de l'Europe. En Allemagne, l'activité TV s'est distinguée avec une augmentation de 114 000 clients. "Le championnat d'Europe de football et la fin du privilège des frais accessoires ont eu un effet positif ici." Depuis le 1er juillet, les locataires peuvent librement choisir leurs fournisseurs de télévision et de câble.

Zone problématiqueformerlynow growing

Un autre point positif est la reprise continue de la zone problématique formerly T-Systems. L'intake de commandes de la filiale de services informatiques a augmenté de plus d'un quart à 957 millions d'euros. L'un des moteurs est l'activité cloud. Avec Google, une filiale d'Alphabet, T-Systems construit ce que l'on appelle un cloud souverain, où toutes les données utilisateur restent en Allemagne ou dans l'UE.

En raison de la numérisation croissante, les centres de données pour les applications cloud deviennent de plus en plus importants. Cette tendance est renforcée par le triomphe de l'intelligence artificielle (IA), qui nécessite des ordinateurs haute performance.

En même temps, la trésorerie, considérée comme un indicateur de distribution de dividendes, a augmenté de presque moitié à 5,2 milliards d'euros. Les analystes n'attendaient que 4,5 milliards d'euros. C'est pourquoi Telekom vise maintenant une trésorerie de 19 milliards d'euros pour l'exercice entier.

La raison en est notamment des dépenses plus faibles, surtout aux États-Unis. La filiale mobile américaine T-Mobile a presque terminé l'intégration de son rival acquis Sprint. De plus, les investissements dans le réseau mobile 5G y ont diminué, a-t-on dit. C'est pourquoi T-Mobile a également relevé son prévisionnel de trésorerie.

La performance financière impressionnante de l'entreprise comprend une augmentation significative de la trésorerie, désormais cible

Lire aussi: