Le réseau de petites maisons s'éclaircit - Techno et sac coloré: la région de la Ruhr célèbre ses salles de boisson

Le voisin avec une prothèse de jambe et un déambulateur passe juste avant le déjeuner : "Un café au lait et un journal." Sven Lauer le lui apporte volontiers - dehors, à cause de la marche devant le kiosque et de la jambe. Puis un client régulier tourne le coin, fier de son nouveau chien : "Voici Fritz, il n'a que douze semaines." Un jeune de 25 ans a besoin d'un briquet : "On en a un. Ça coûte un euro."

Le débit de boissons de Sven Lauer au milieu du labyrinthe de rues d'Essen-Rüttenscheid est un point de rencontre de quartier comme sorti d'une série télé. "Je connais tout le monde ici et tout le monde me connaît", dit le propriétaire. Le débit de boissons de Lauer fait partie des 40 participants dans toute la région de la Ruhr à la "Journée des débits de boissons" ce samedi (17.8.) en tant que "stand de programme".

Musique, grillades, peinture sur visage

Cela signifie qu'il y a de l'argent de la Ruhr Tourismus GmbH (RTG) pour un programme culturel - concerts, théâtre, grillades, discussions de football ou peinture sur visage, selon les préférences des invités. 80 autres stands participent à leurs propres frais, recevant des fanions et des affiches de la société de tourisme pour l'événement.

L'événement a lieu tous les deux ans et est très populaire : une fête juste devant sa porte pour gratuit. Les experts du tourisme s'attendent à environ 25 000 visiteurs au total. Ils promeuvent des circuits à vélo sur divers itinéraires dans la région de la Ruhr d'un stand à l'autre et en visitant plusieurs débits de boissons.

Les débits de boissons sont le "place du village" de la ville

"Comme aucune autre institution, le débit de boissons représente ce que la région de la Ruhr est faite : la convivialité, la diversité et l'ouverture", déclare le PDG de Ruhr Tourismus Axel Biermann. Souvent, toute la famille aide au comptoir de vente. "Ils ont toujours une oreille ouverte pour les soucis, les besoins et les histoires de tous les jours." Surtout, il s'agit de cette fonction sociale en tant que "place du village" de la ville lors de la Journée des débits de boissons.

En effet, le réseau de stands autour du coin se fait plus rare. Il y avait environ 18 000 débits de boissons à l'époque dorée des kiosques dans les années 1960 dans la région de la Ruhr, selon un porte-parole de la RTG. Puis les fermetures d'usines dans l'industrie et plus tard l'extension significative des heures d'ouverture des supermarchés et l'assortiment plus important des grandes stations-service ont réduit le nombre de kiosques. Aujourd'hui, il n'y a plus que environ 5 000 kiosques dans la région de la Ruhr.

La journée des stands comme un signe de vie

Ici, la journée des stands est également censée être un signe de vie. La RTG investit 700 000 euros pour cela. Sven Lauer veut transformer son débit de boissons en un "stand techno" pour une journée, comme annoncé dans une annonce. Il a engagé les DJ d'un club connu en ville et veut offrir de la techno pour danser devant son débit de boissons. Une partie de la rue sera même fermée.

De la bière d'un camion frigorifique et des currywurst d'un traiteur seront disponibles à des prix modérés. Lauer s'attend à 800 à 1 200 visiteurs de 15h00 à la fin de la journée des stands à 22h00. Malheureusement, il ne peut pas assembler des sacs de friandises individuelles en raison de la foule - mais il a préparé 300 sacs de friandises colorés préemballés - "il y en a

Lire aussi: