- Teaser avec Jeff Goldblum dans le rôle du Magicien d'Oz

Toujours en attente, mais une nouvelle bande-annonce de Universal attise l'impatience pour le film musical "Wicked" auprès de nombreux cinéphiles. Un clip récemment publié met en scène les stars principales, Cynthia Erivo (37 ans) et Ariana Grande (31 ans), ainsi que la vedette hollywoodienne Jeff Goldblum (71 ans).

Le film raconte l'histoire des sorcières d'Oz. Au centre de l'attention se trouvent Elphaba, interprétée par la comédienne et chanteuse Tony, Grammy et Emmy Award-winning Cynthia Erivo, et Glinda, incarnée par la mégastar Ariana Grande. Les deux se rencontrent à l'université Glizz et deviennent amies. Cependant, après une rencontre avec le Magicien d'Oz, interprété par Goldblum, leur relation change. Dans la courte vidéo, Elphaba reçoit une invitation du "merveilleux Magicien d'Oz" et se met en route avec Glinda avant l'entrée du Magicien.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux sont déjà très excités. Les commentaires sur Instagram le désignent déjà comme "le film du décennie", d'autres y pensent quotidiennement, et certains le considèrent déjà comme leur film préféré, sans avoir vu l'aventure magique réalisée par Jon M. Chu (44 ans).

Le premier chapitre de "Wicked" est actuellement prévu pour sortir dans les salles allemandes le 12 décembre. Une deuxième partie est prévue pour la saison de Noël 2025.

Travaillant avec une autre mégastar

Marc Platt (67 ans), l'un des producteurs de "Wicked", travaille également avec Jon M. Chu sur un projet concernant une autre mégastar musicale, selon les récents rapports américains. Il a été récemment annoncé que l'autobiographie de Britney Spears (42 ans), "The Woman in Me", sera adaptée en biopic. Chu supervisera le projet cinématographique avec Platt. Spears a fait savoir sur le réseau social X qu'elle est directement impliquée. Elle se réjouit de pouvoir travailler avec Marc Platt sur un "projet secret". Elle a déclaré qu'il a "toujours été son producteur de film préféré".

