- Tchibo devrait retrouver sa rentabilité d'ici 2023.

Tchibo se remet dans le vert. Pour l'exercice financier qui s'est récemment terminé, Tchibo Holding Maxingvest, basée à Hambourg, a annoncé un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 68 millions d'euros. À titre de comparaison, l'exercice précédent (2022) avait connu une perte de 167 millions d'euros. La société reste muette sur les résultats après impôts.

Tchibo attribue ce redressement à une baisse des coûts liés aux matières premières, à l'énergie et à la logistique, ainsi qu'à une réduction des frais de marketing et de distribution. De plus, les initiatives et les changements structurels mis en place pendant l'été ont commencé à porter leurs fruits. La société a adapté son offre de produits pour mieux répondre aux différents canaux de vente - magasins physiques, dépôts et ventes en ligne. Tchibo a délibérément recentré son activité sur son cœur de métier, le café, ce qui a entraîné la suppression de près de 300 postes.

Le chiffre d'affaires a oscillé autour des 3,2 milliards d'euros, en baisse de 1 % par rapport à l'année précédente. Le secteur des biens de consommation a souffert, principalement en raison d'une baisse généralisée de la demande. Outre le café, Tchibo propose également des vêtements, des articles de maison et des décoration.

Cependant, les quelque 900 magasins physiques de la société ont connu une augmentation des ventes. Les clients sont venus plus fréquemment, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de café. Les ventes à l'étranger ont également connu une croissance. Tchibo exporte du café dans plus de 60 pays et a des activités dans divers pays, tels que l'Autriche, la Suisse et la Pologne.

