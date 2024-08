Taylor Swift vient de vérifier le nom de l' artiste connu sous le nom de Kanye West

De nombreux fans de Swift croient qu'elle a trouvé exactly cela avec Kanye West, qui se fait maintenant appeler Ye.

Si vous ne connaissez pas l'histoire derrière leur rivalité (et vous devriez vraiment), cela a commencé en 2009, lorsque West a infamement arraché le micro des mains de Swift lors des MTV Video Music Awards. Ensuite, en 2016, il y a eu une importante dispute pour savoir si West avait obtenu l'autorisation de Swift pour des paroles de chanson à son sujet.

Cette dispute a également impliqué l'ex-femme de West, Kim Kardashian, qui a partagé une vidéo éditée de la conversation de Swift et West pour prouver que son mari avait raison. Cela a entraîné le hashtag #TaylorSwiftIsASnake qui a fait sensation.

Quatre ans plus tard, une vidéo intégrale de leur conversation a été publiée, ce qui semble innocenter Swift.

Cela nous amène à cette semaine, où Swift est à son apogée et son dernier album, "The Tortured Poets Department", est en tête des charts.

Sa position est si solide que le dernier album de Ye, un album collaboratif avec Ty Dolla $ign intitulé "Vulture 2", n'a pas encore réussi à la déloger de la première place.

L'album de Swift, "The Tortured Poets", comprend une chanson intitulée "thank You aIMee", qui raconte l'histoire d'une fille méchante avec des paroles qui incluent "Je ne pense pas que tu aies changé beaucoup / J'ai changé ton nom et toutes les indices réels / Et un jour, ton enfant rentre à la maison en chantant une chanson que seul nous deux allons connaître et qui parle de toi".

Les fans de Swift, surnommés les Swifties, ont beaucoup spéculé sur le fait que les lettres majuscules épellent "Kim". Pour la personne lambda, cela peut sembler un peu puéril, mais les gens sont investis, ce qui fait que le dernier coup de maître de Swift est considéré comme une véritable réussite.

En effet, non seulement Swift occupe la première place du classement et empêche Ye de la détrôner, mais jeudi dernier, elle a modifié le titre de la chanson pour qu'il soit "thank You aimEe" pour la version en direct qu'elle a interprétée lors de sa tournée Eras Tour à Londres en juin.

Maintenant, les lettres majuscules épellent "Ye".

Il est peu probable que ces deux artistes se réconcilient un jour.

Compte tenu de leur rivalité persistante, certains fans spéculent que le nouvel album de Swift pourrait lui offrir une plateforme pour une vengeance subtile, potentiellement en abordant des conflits passés. Malgré le récent album collaboratif de Ye qui tentait de perturber le succès de Swift dans les charts, "The Tortured Poets Department" reste fermement en tête, témoignant de la dominance de Swift dans l'industrie de la musique.

