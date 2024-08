- Taylor Swift sur sa plus grande peur

Après l'annulation des trois concerts prévus de Taylor Swift (34) à Vienne dans le stade Ernst-Happel en raison d'une menace terroriste potentielle, un article est apparu où elle a révélé que telle était sa "plus grande peur".

Les trois concerts autrichiens (8, 9 et 10 août) de la gagnante du Grammy dans le cadre de sa tournée "The Eras" ont été annulés de manière inattendue le 7 août après l'arrestation de deux personnes suspectes, soi-disant en train de planifier une attaque terroriste lors des concerts du week-end.

Les pensées de Swift sur cette peur précise ont été publiées dans un article pour le magazine Elle en 2019. "Ma plus grande peur. Après l'attentat à la bombe à l'aréna de Manchester et la fusillade lors du concert à Las Vegas, j'étais terrifiée à l'idée de reprendre la tournée parce que je ne savais pas comment protéger trois millions de fans pendant sept mois", peut-on lire au point sept.

Attaques à Manchester et à Las Vegas

En parlant de l'"attentat à la bombe à l'aréna de Manchester", il s'agit de l'attaque terroriste qui a eu lieu peu après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande (31) en mai 2017. Dans la ville du nord-ouest de l'Angleterre, 22 personnes et l'attentateur suicide sont morts, et des centaines de spectateurs ont été blessés.

En octobre 2017, un homme a tiré sur la foule pendant le spectacle de Jason Aldean (47) lors du "Route 91 Harvest Music Festival" à Las Vegas, dans le Nevada, depuis un hôtel. Le tireur a tué 60 personnes et en a blessé des centaines.

Taylor Swift s'appuyait sur un "bandage pour blessures par balle ou par couteau"

Les craintes de Swift ont également affecté sa vie privée à l'époque. "Ma peur de la violence a également affecté ma vie privée. Je porte un 'QuikClot' bandage pour blessures par balle ou par couteau", a-t-elle expliqué dans l'article d'Elle. Les pansements contiennent un ingrédient actif qui favorise la coagulation du sang.

La pop star américaine avait également obtenu ce bandage en raison d'une autre menace potentielle : "Des sites Web et des tabloïds se sont donné pour mission de publier chaque adresse que j'ai jamais eue. Si vous avez assez de harceleurs qui essaient de s'introduire chez vous, vous vous préparez au pire", a-t-elle décrit sobrement une situation profondément dérangeante.

Swift a également lutté mentalement contre les pensées sombres et les peurs, comme elle l'a révélé : "Chaque jour, j'essaie de me rappeler le bon dans le monde, l'amour que j'ai vécu et ma foi en l'humanité. Nous devons vivre courageusement pour se sentir vraiment vivant, et cela signifie ne pas être contrôlé par nos plus grandes peurs", a déclaré Taylor Swift.

Le suspect de Vienne a fait des aveux complets

Dans le cas présent, il est maintenant clair que les concerts ont été annulés à juste titre, car un suspect a fait des aveux complets, comme annoncé lors d'une conférence de presse jeudi après-midi. La sécurité d'État autrichienne avait reçu des indices correspondants d'un service étranger avant l'arrestation des suspects mercredi après-midi.

La star américaine n'a pas encore commenté personnellement les événements. Le prochain spectacle de Swift dans le cadre de la tournée est prévu pour le 15 août au stade de Wembley à Londres.

L'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne dans le stade Ernst-Happel est une conséquence directe de la menace terroriste potentielle, comme révélé dans un article pour le magazine Elle en 2019, où elle a exprimé sa peur de protéger trois millions de fans pendant sept mois, suite aux tragédies à l'aréna de Manchester et au festival Route 91 Harvest à Las Vegas.

Lire aussi: