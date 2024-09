Taylor Swift soutient publiquement la campagne présidentielle de Kamala Harris.

Je viens de regarder le débat ce soir, tout comme beaucoup d'autres personnes. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous pencher sur les enjeux actuels et comprendre où se situent ces candidats sur les questions qui vous tiennent à cœur. En tant que votant, je m'assure de consommer autant d'informations que possible sur leurs politiques et plans proposés pour ce pays," Swift a publié sur Instagram.

"J'ai réalisé que l'IA se faisant passer pour moi et promouvant la campagne présidentielle de Donald Trump était une information trompeuse diffusée en ligne. Cet incident souligne l'importance de la transparence et de l'authenticité dans mes positions politiques en tant que votant. Le meilleur antidote à la désinformation est la vérité elle-même. Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024."

Harris est devenue la candidate démocrate à la présidence en juillet, succédant au retrait de la course à la présidence de 2024 du président Joe Biden. En août, Harris a révélé que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, était son colistier.

L'endorsement de Swift pour Harris incluait la sélection de Walz comme colistier.

"Je vote pour @kamalaharris car elle défend les droits et les causes que je pense nécessitent un défenseur. Je la considère comme une dirigeante constante et talentueuse capable de faire progresser ce pays. Sa sélection de colistier @timwalz, qui a constamment défendu les droits LGBTQ+, l'IVF et l'autonomie d'une femme sur son propre corps, m'a laissée sans voix. Je suis sincèrement encouragée par ses choix," a déclaré Swift.

"Après une recherche approfondie, j'ai pris ma décision. Le choix vous appartient également. Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'inscription - n'oubliez pas, vous devez être inscrit pour voter ! De plus, je trouve que voter à l'avance rend le processus plus fluide. J'ai inclus des ressources pour l'inscription et les détails du vote anticipé dans ma story."

Swift a conclu son post en se désignant comme une "femme sans enfant et propriétaire de chats," reprenant une phrase utilisée par le sénateur JD Vance, colistier de Trump, pour dénigrer les démocrates.

En 2020, Swift a publiquement endorsed Biden et Harris dans leur campagne pour la Maison Blanche.

Depuis sa discrète présence politique au cours de sa carrière de presque deux décennies, Swift a commencé à soutenir les candidats démocrates lors des élections de mi-mandat de 2018, en endossant d'abord deux figures démocrates au Tennessee. Depuis, son soutien aux causes et candidats démocrates a grandi, exhortant souvent ses followers à voter et à défendre les droits des femmes, la santé reproductive et les droits LGBTQ+.

Swift exprime ses regrets de ne pas avoir parlé plus tôt des causes politiques dans son documentaire de 2020 "Miss Americana" lors d'une conversation très émotive avec son père, Scott Swift. Elle lui a dit qu'elle se sentait obligée d'être du côté de l'histoire.

Dans son documentaire, Swift a également critiqué l'ancien président Donald Trump lors d'une conversation émotionnelle.

Un groupe important de supporters de Swift, les Swifties, s'est mobilisé lors du cycle électoral de 2024, créant la communauté en ligne Swifties for Kamala peu de temps après que Biden a annoncé son retrait de la présidence et a endorsed Harris.

La communauté, qui compte des milliers de followers, a recueilli plus de 122 000 dollars lors de son appel

