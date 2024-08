Taylor Swift s'est entretenu avec les familles endeuillées des victimes de la tragédie de Southport.

Atelier de danse de Taylor Swift à Southport : trois jeunes vies tragiquement perdues dans une attaque au couteau. Suite à cet événement tragique, l'artiste a exprimé un choc immense.

Lors d'une de ses performances de la " Eras Tour " au légendaire stade de Wembley à Londres, Taylor Swift a accueilli les familles des survivants pour une rencontre émouvante en coulisses. La mère des jeunes filles touchées, Sami Foster, a documenté l'événement sur TikTok.

Les photos publiées montrent Taylor Swift en train de passer un moment détendu avec sa mère Andrea, Foster et ses deux filles Autumn et Hope, toutes habillées de tenues pailletées. Foster a écrit dans la légende, "Un immense merci à Taylor Swift et à sa mère pour avoir rendu cette soirée si magique pour nous tous." Elle a également inclus des paroles de la chanson à succès de Swift, "Cardigan", qui disent, "Vous dessinez des étoiles autour de mes cicatrices." Sur l'une des photos, l'une des filles peut être vue portant un bandage sur lequel est inscrit le même vers.

Taylor Swift se connecte avec les familles touchées

Selon les rapports, Taylor Swift aurait pu entrer en contact avec d'autres survivants et leurs familles touchés par l'attaque au couteau lors de ses cinq concerts à Londres. Cependant, les détails restent non confirmés. Il est connu, however, qu'elle a contacté en privé les familles des jeunes filles décédées avant ses performances.

Le 29 juillet, une tragédie a frappé un atelier de danse de Taylor Swift dans la ville anglaise de Southport lorsqu'un agresseur a semé le chaos, prenant la vie de trois jeunes filles âgées de six à neuf ans. Huit autres enfants et deux adultes ont également été blessés dans l'attaque brutale.

Swift a publié sur Instagram le 30 juillet, exprimant son choc et son chagrin en déclarant, "L'incident terrible de Southport continue de me hanter. La perte de vie et d'innocence insensée, la trauma infligé à tous les présents, les familles, les premiers intervenants... Ils n'étaient que des enfants dans un cours de danse. Je peine à trouver les mots pour exprimer mes condoléances aux familles."

Après avoir appris les attaques au couteau traumatisantes à l'atelier de danse, Taylor Swift a décidé d'étendre son soutien aux familles touchées. Elle les a contactées en privé avant ses performances à Londres.

Malheureusement, les attaques au couteau à l'atelier de danse ont laissé une profonde empreinte sur Taylor Swift, l'incitant à aborder publiquement l'incident et à exprimer sa sympathie sur les réseaux sociaux.

Lire aussi: