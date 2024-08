- Taylor Swift s'assure de plus de reconnaissance dans le secteur de la musique avec plusieurs nominations aux VMA

La sensation pop Taylor Swift en tête des nominations des VMA

Taylor Swift, âgée de 34 ans, lidera la course pour les MTV Video Music Awards (VMAs) de cette année, avec pas moins de douze nominations dans des catégories telles que Vidéo, Artiste et Chanson de l'année. Elle occupe ainsi la première place du palmarès des nominés, tandis que la cérémonie a ajouté quatre nouvelles catégories : "Chanson de l'été", "Meilleur groupe", "Meilleure vidéo tendance" et "Performance VMA la plus iconique de tous les temps".

La nouvelle catégorie "Performance la plus iconique" met en avant des performances légendaires telles que "Like a Virgin" de Madonna en 1984, "Paparazzi" de Lady Gaga en 2009, "Roar" de Katy Perry en 2013 et la propre performance de Taylor Swift en 2009 avec "You Belong With Me".

La concurrence est rude pour Taylor Swift, avec Post Malone qui suit de près avec onze nominations, dont un hit collaboratif "Fortnight" avec Swift et "I Had Some Help" avec la chanteuse de country Morgan Wallen. Dans le même temps, Eminem ("Houdini") a obtenu huit nominations, tandis qu'Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter et SZA en ont chacune sept. D'autres candidats pour la victoire incluent Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, Benson Boone et GloRilla. Katy Perry (âgée de 39 ans, avec "Teenage Dream") recevra le "Video Vanguard Award" cette année.

La jeune Megan Thee Stallion, âgée de 29 ans, sera l'hôte de la cérémonie le 11 septembre. Cette fonction a été précédemment assurée par la rappeuse Nicki Minaj. L'événement aura lieu à New York, et des performances en direct de Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter et GloRilla ont déjà été confirmées.

Les VMA décernent des prix depuis 1984. Les fans peuvent voter en ligne pour leurs favoris. Les trophées représentent une figure d'astronaute tenant un drapeau MTV.

La performance puissante de Taylor Swift avec "You Belong With Me" en 2009 est incluse dans les nominations pour la "Performance VMA la plus iconique de tous les temps", mettant en évidence son impact durable sur la musique.

Malgré l'avance significative de Taylor Swift, Katy Perry est également reconnue avec le "Video Vanguard Award" grâce à sa carrière musicale influente, en particulier avec son tube "Teenage Dream".

Lire aussi: