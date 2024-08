- Taylor Swift revient sur scène après la menace terroriste

Taylor Swift, la superstar américaine, est de retour sur scène après l'annulation de ses concerts à Vienne en raison de menaces terroristes

Taylor Swift, la superstar américaine, est de retour sur scène après l'annulation de ses concerts à Vienne en raison de menaces terroristes. La chanteuse a fait son comeback avec une prestation à Londres jeudi soir, devant environ 90 000 fans au stade de Wembley sold-out. Elle a surpris le public en invitant Ed Sheeran à la rejoindre sur scène.

Swift n'a pas commenté l'alerte terroriste en Autriche, où trois de ses concerts ont été annulés la semaine dernière après que des islamistes aient prétendument planifié une attaque. Le principal suspect, un homme de 19 ans, a rétracté ses aveux, et deux autres hommes ont été arrêtés. Des mesures de sécurité renforcées étaient en place lors du concert de Londres.

Certains fans, préoccupés par la situation, ont tout de même décidé d'assister au concert. "On ne peut pas rater Taylor. C'est une occasion unique dans une vie", a déclaré une Anglaise de 18 ans. La communauté des fans se tient solidaires.

Des fans allemands se rendent à Londres après l'annulation de Vienne

Des fans allemands ont également voyagé jusqu'à Londres. Les sœurs Romy et Lea Grohs avaient originally des billets pour l'un des concerts à Vienne. Grâce à l'aide de la communauté des fans, elles ont réussi à obtenir des billets pour Londres et à réaliser leur rêve. Elles font partie des fameuses "Swifties", un terme utilisé pour décrire la base de fans dédiée de Swift. "Tout le monde s'entraide", a déclaré Romy.

Swift a joué plusieurs concerts en Allemagne dans le cadre de sa "Eras Tour". Elle s'est produite précédemment à Londres en juin, surprenant le public en faisant monter son petit ami, la star du football Travis Kelce, sur scène. Elle est revenue à Londres pour ce concert.

Selon la BBC, Swift a contacté en privé les familles touchées par l'attaque au couteau dans la ville côtière de Southport. En fin de juillet, trois filles ont été poignardées et plusieurs personnes blessées lors d'une attaque lors d'un cours de danse de Taylor Swift, à laquelle la star elle-même n'a pas participé. Swift a exprimé son choc sur Instagram. Des groupes d'extrême droite ont ensuite utilisé l'attaque au couteau comme prétexte pour des émeutes.

Cependant, Swift n'a pas abordé davantage la question lors du concert de Londres. Elle est prévue pour jouer son dernier concert en Europe pour l'instant mardi à Londres. Des représentations aux États-Unis et au Canada sont prévues pour l'automne.

Les "Swifties" se tiennent contre la peur

During the "Eras Tour", Swift performs songs from her entire career. The concerts last about three and a half hours, with over 40 songs on the setlist. The format is usually similar.

Her fans, also known as "Swifties", created a positive atmosphere with glitter accessories, fan T-shirts, and friendship bracelets. The bracelets are made and exchanged among fans. Karim from Erfurt brought some with him. He traveled with two friends from Bavaria who he met through the fan community. He describes the community as a family that sticks together, even after the events in Austria.

Taylor Swift's performance in London was filled with music that delighted her 90,000 fans. The dedicated fan base, known as "Swifties", used the fan community to secure tickets after the concerts in Vienna were cancelled.

