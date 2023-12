Taylor Swift pleure la mort d'un fan avant son concert au Brésil

"Je n'arrive pas à croire que j'écris ces mots, mais c'est avec le cœur brisé que j'annonce que nous avons perdu un fan plus tôt ce soir avant mon spectacle", a déclaré Swift. "Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée. Je n'ai que très peu d'informations, si ce n'est qu'elle était incroyablement belle et bien trop jeune".

Les circonstances du décès ne sont pas claires.

Vendredi, Swift se produisait pour la première fois à Rio de Janeiro, où les températures sont élevées, selon l'Institut national de météorologie du Brésil.

"Je ne vais pas pouvoir en parler sur scène parce que je me sens submergée par le chagrin quand j'essaie même d'en parler", a déclaré Swift. "Je tiens à dire que je ressens profondément cette perte et que mon cœur brisé va à sa famille et à ses amis. C'est la dernière chose que j'aurais pu imaginer lorsque nous avons décidé d'organiser cette tournée au Brésil.

Swift devrait se produire samedi et dimanche à Rio de Janeiro avant de se rendre à Sao Paulo pour trois représentations supplémentaires, selon son site web.

Source: edition.cnn.com