- Taylor Swift parle après l'alerte terroriste

Taylor Swift Se Confie Sur Les Concerts Annulés À Vienne

La pop-star Taylor Swift a finalement brisé le silence sur l'annulation de ses concerts à Vienne, partageant ses pensées dans un long post Instagram. Ses spectacles ont été annulés de manière inattendue il y a deux semaines en raison d'une menace terroriste présumée de la part d'islamistes radicaux. Les fans attendaient avec impatience la déclaration publique de Swift, qui a maintenant été publiée.

Swift a décrit l'annulation comme "brisant le cœur", déclarant : "La raison derrière les annulations a suscité un nouveau sentiment de peur et de regret en moi, en sachant que tant de gens avaient prévu d'assister aux spectacles."

Elle a également exprimé sa gratitude envers les autorités, "parce que nous avons pleuré des concerts, pas des vies". Swift a été touchée par l'amour et l'unité témoignés par ses fans. Après l'annulation en Autriche, Swift a donné cinq concerts à guichets fermés à Londres, mettant tout son énergie à assurer la sécurité des spectateurs.

Swift Réagit Aux Critiques

"Pour clarifier, je ne discuterai pas publiquement de quelque chose si je pense que cela pourrait attiser ceux qui souhaitent nuire aux fans lors de mes spectacles", a écrit Swift. Dans de telles situations, "le silence" signifie être patient et attendre le moment parfait pour parler.

Son objectif principal était de terminer la tournée européenne en toute sécurité, ce qu'elle peut maintenant dire avoir accompli. Mardi soir, Swift a donné son dernier concert européen de la tournée actuelle au stade de Wembley de Londres, devant environ 90 000 personnes.

Deux suspects présumés de sympathie pour l'État islamique ont été arrêtés en Autriche il y a deux semaines. L'un d'eux est censé avoir planifié une attaque lors de l'un des concerts de Swift en dehors du stade. Les concerts de Vienne ont été annulés par la suite.

"Un Montagnes-Russes Émotionnel"

" Monter sur scène à Londres était un montagnes-russes émotionnel ", a écrit Swift. Le public était enthousiaste, animé et plein de joie. L'atmosphère dans le stade avait l'air d'une étreinte chaleureuse de 92 000 personnes, lui apportant un sentiment de confort. Londres avait l'air d'une séquence de rêve surréaliste.

Le dernier concert à Londres était une immense célébration pacifique, avec des fans offrant des bracelets d'amitié aux officiers de police et aux agents de sécurité. Swift a joué pendant trois heures et demie, terminant le concert avec une pluie de confettis et des feux d'artifice. Certains "Swifties" ont collecté les confettis comme souvenirs.

Swift Commentera-T-Elle Les Élections Aux États-Unis ?

Compte tenu de la relation étroite de Swift avec ses fans, certains ont été surpris par son silence initial. Sa " Eras " tournée l'a emmenée dans plusieurs pays européens cet été, y compris l'Allemagne.

Elle a remercié ses fans, disant : "C'était un rêve de jouer pour vous, de danser avec vous et de partager ces moments spéciaux." Maintenant, ils ont besoin de faire une pause avant que la tournée ne reprenne en octobre. Les concerts à venir sont prévus aux États-Unis et au Canada. Swift pourrait bientôt être invitée à s'exprimer à nouveau - cette fois sur les élections aux États-Unis.

Lors des élections présidentielles de 2020, Swift a soutenu le candidat démocrate Joe Biden plutôt que le républicain en fonction Donald Trump. Swift exprimera-t-elle maintenant son opinion sur le remake entre Trump et la candidate démocrate Kamala Harris ?

L'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne était due à une menace terroriste présumée d'islamistes radicaux, ce qui a accru la peur parmi ses fans. Despite the absence of public discourse on the issue, Swift never ignored the potential threat, prioritizing safety over open discussions during such a tense situation.

