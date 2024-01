Taylor Swift nous empêche d'imaginer ce que signifie "Anti-Hero".

Mais quand il s'agit de son nouveau single "Anti-Hero", il n'y a pas lieu de se poser de questions.

Swift a partagé un clip vidéo sur son compte Instagram vérifiédans lequel elle dit que c'est "l'une de mes chansons préférées que j'ai jamais écrites".

"Je ne pense vraiment pas que j'ai déjà plongé dans mes insécurités de manière aussi détaillée", dit-elle. "Vous savez, je me bats beaucoup avec l'idée que ma vie est devenue ingérable et, sans vouloir paraître trop sombre, je me bats avec l'idée de ne pas me sentir une personne.

La chanteuse et compositrice superstar affirme qu'elle ne veut pas que les gens se sentent désolés pour elle, ajoutant que la chanson est une "visite guidée" de toutes les choses qu'elle déteste chez elle.

"Nous détestons tous des choses à propos de nous-mêmes et ce sont tous ces aspects des choses que nous n'aimons pas et que nous aimons à propos de nous-mêmes que nous devons accepter si nous voulons être cette personne", dit-elle dans le clip. "Oui, j'aime beaucoup 'Anti-Hero' parce que je pense que c'est vraiment honnête.

Le single est le troisième titre de son prochain album, "Midnights".

Source: edition.cnn.com