Premier Concert APRÈS LA MENACE DE TERRORISME - Taylor Swift joue à Londres avec Ed Sheeran

Taylor Swift (34 ans) est remontée sur scène jeudi dernier (15 août) à Londres, après l'annulation de trois concerts en raison d'une tentative d'attentat déjouée à Vienne. Au stade de Wembley, la star de la pop a donné le coup d'envoi de l'un des cinq derniers concerts de sa tournée, face à un public d'environ 92 000 personnes, et elle a eu un soutien spécial sur scène.

Puissance des stars au spectacle de Taylor Swift à Londres

Pendant que Swift interprétait la partie guitare de ses "Chansons surprises", qui font partie de chaque spectacle de la tournée Eras, Ed Sheeran (33 ans) est soudainement monté sur scène avec sa propre guitare. Le chanteur l'a présenté comme un "deuxième frère", et ils ont chanté ensemble un medley de trois chansons : "Everything Has Changed" et "End Game" de Swift, et le tube "Thinking Out Loud" de Sheeran.

Bien que Taylor Swift et Ed Sheeran aient déjà chanté ensemble, c'était leur première fois depuis plusieurs années. Au fil des ans, ils ont collaboré sur plusieurs chansons, notamment "Everything Has Changed" pour l'album "Red (Taylor's Version)" de 2021 et "The Joker and the Queen" de Sheeran en 2022.

Parmi les plus de 90 000 Swifties présents dans le public figuraient plusieurs stars, notamment les acteurs Idris Elba (51 ans) et sa femme Sabrina (35 ans), la youtubeuse Amelia Dimoldenberg (30 ans), l'actrice Ambika Mod (28 ans) et la présentatrice Jameela Jamil (38 ans).

Premier des cinq derniers concerts à Londres

Pour Taylor Swift, le spectacle de jeudi était son quatrième concert à Londres depuis le début de sa tournée Eras. Elle avait déjà joué trois concerts complets dans la capitale britannique en juin. Les spectacles de jeudi et les quatre restants (16, 17, 19 et 20 août) marquent la fin de la tournée en Europe, qui a commencé en mars 2023. Après cela, elle retournera en Amérique du Nord pour d'autres concerts.

La performance était également sa première depuis l'annulation de ses trois concerts à Vienne la semaine dernière (8-10 août) en raison d'une menace terroriste accrue. Les autorités avaient précédemment arrêté plusieurs adolescents suspectés de préparer une attaque terroriste lors des concerts. Taylor Swift n'a pas encore commenté les concerts annulés et elle n'en a pas parlé sur scène à Londres.

