- Taylor Swift, identifiée comme "l'enthousiaste des félins sans enfants", a annoncé son soutien à Kamala Harris lors des élections.

Sensation Populaire Taylor Swift Soutient Kamala Harris via une Publication Instagram Après le Débat

Les rumeurs ont circulé depuis un certain temps concernant le fait que la star de la pop actuelle, Taylor Swift, pourrait apporter son soutien à un candidat politique. Et si elle le faisait, soutiendrait-elle le candidat démocrate à la présidentielle ? Eh bien, maintenant c'est le cas.

Taylor Swift : "Kamala Harris est une Leader Avisée"

"Je pense qu'elle est une leader perspicace et compétente, et je suis convaincue que nous pouvons accomplir plus dans ce pays si nous sommes guidés par la sérénité plutôt que le chaos", écrit Swift sur Instagram après le débat télévisé entre Harris et Trump. Elle annonce son intention de voter pour Harris et son colistier, Tim Walz, lors de l'élection présidentielle à venir. Elle a conclu son post par une référence au colistier de Trump, J.D. Vance, en le qualifiant de "vieille fille sans enfants".

Taylor Swift est une figure populaire aux États-Unis. Elle sort régulièrement des tubes et bat des records lors des cérémonies de remises de prix. Swift exerce une grande influence sur ses fans et compte environ 283 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a récemment été classée cinquième sur la liste de Forbes des femmes les plus influentes du monde. Le soutien de Harris pourrait être un facteur déterminant dans la course serrée contre le candidat républicain, Trump.

Plus de la Moitié des Américains S'identifient comme des Swifties

Compte tenu de sa grande base de fans, un sondage de 2023 a révélé qu'environ 53 % des adultes américains se considèrent comme des fans de Swift. Les fans de Swift, souvent appelés Swifties, sont célèbres pour leur loyauté inébranlable. Tout comme l'artiste elle-même, la plupart des fans américains de Swift viennent de petites villes ou vivent dans des zones rurales. Environ la moitié d'entre eux sont des femmes et appartiennent à la génération des milléniaux (nés entre 1981 et 1996). Environ trois quarts sont blancs. Swift exerce une influence sur un important électorat.

Pendant des années, Swift avait été prudente dans ses déclarations politiques. Cependant, en 2018, elle a fait

