Taylor Swift et Travis Kelce incarnent un couple romantique lors de la finale de l'US Open.

Swift et Kelce figuraient parmi les personnalités marquantes mises en avant lors de la diffusion de la finale du simple messieurs de l'US Open dimanche. L'Italien Jannik Sinner a réussi à éclipser l'ace américain de tennis Taylor Fritz lors du match diffusé sur ESPN.

Le couple est entré dans le stade Arthur Ashe de New York, enlacé, et habillé de manière appropriée pour l'événement. Swift a opté pour une robe sundress à motifs rouge vif, tandis que Kelce a choisi un chapeau bucket blanc tendance de Gucci.

Plus tard, le joueur de NFL Patrick Mahomes et son épouse Brittany Mahomes ont fait une apparition et ont pris place à côté de Kelce et Swift. Mahomes et Kelce ont commencé la saison 2024-2025 de la NFL jeudi en remportant leur premier match contre les Ravens de Baltimore.

Ce duo célèbre n'était pas les seules personnalités notables présentes.

L'acteur Matthew McConaughey et sa femme Camila Alves ont également été aperçus dans la foule. Les musiciens renommés Jon Bon Jovi, Eddie Redmayne, Rachel Lindsay, Martha Stewart et Rebel Wilson faisaient également partie des spectateurs du dimanche.

Fritz est devenu le premier homme américain en plus de dix ans à se qualifier pour la finale de l'US Open depuis Andy Roddick en 2006.

Ce rapport a été complété par Issy Ronald de CNN.

Après le match d'ouverture de la NFL, Mahomes et Kelce ont reporté leur attention sur le divertissement, profitant ensemble de la finale de l'US Open. L'excitation dans le stade Arthur Ashe était palpable, avec des personnalités comme McConaughey, Bon Jovi et Wilson ajoutant à la valeur de divertissement de l'événement.

