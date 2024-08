Le duo musical Coldplay et la chanteuse-compositeure Maggie Rogers unissent leurs forces. - Taylor Swift est prête à apparaître à l'événement qui se déroule à Vienne

Environ quinze jours après l'annulation de trois spectacles à Vienne, Coldplay (dirigé par Chris Martin, 47 ans) donne maintenant quatre concerts dans la ville. Lors de leur soirée d'ouverture, Martin a rendu hommage à Taylor Swift (34 ans) en interprétant l'un de ses tubes.

Accompagné de Maggie Rogers (30 ans), qui accompagne Coldplay lors de leur "Music of the Spheres" tour, Martin a chanté le célèbre titre de Swift "Love Story" le 21 août. Martin a joué la mélodie à la guitare tandis que Rogers chantait les paroles célèbres devant une foule d'environ 60 000 personnes. Rogers a publié des images de ce duo sur son Instagram, écrivant en légende : "Avec amour de Vienne."

Les concerts de Vienne marquent la dernière étape de la tournée mondiale de Coldplay, qui dure depuis plus de deux ans. Ils joueront également les 24, 26 et 27 août. Ensuite, ils se rendront en Irlande pour quatre concerts, puis en Australie pour des spectacles en fin d'octobre avant de conclure leur tournée en Nouvelle-Zélande le 16 novembre.

Taylor Swift brise le silence

Cela pourrait être une petite consolation pour les quelque 200 000 fans qui se sont sentis déçus par les annulations d'août. Les autorités viennoises ont arrêté deux potentiels agresseurs et ont annulé les concerts de Swift les 8, 9 et 10 août. Ses concerts suivants de la "Eras Tour" à Londres, au stade de Wembley, entre le 15 et le 20 août, se sont déroulés sans encombre, avec des mesures de sécurité renforcées, marquant la fin de la tournée européenne dans le monde.

Ce n'est que le 21 août que Swift a finalement abordé les annulations. "L'annulation de nos concerts à Vienne était déchirante. Les raisons derrière ces annulations m'ont remplie de peur fraîche et d'un sentiment d'impuissance écrasant, car tant de gens avaient prévu d'assister à ces spectacles", a-t-elle écrit dans un long message sur Instagram. "Mais j'étais également reconnaissante envers les autorités, car nous avons pleuré la perte de spectacles, pas de vies."

Elle a également expliqué pourquoi elle est restée silencieuse pendant deux semaines. "Pour clarifier, je ne ferai aucun commentaire public sur une question qui pourrait inciter ceux qui souhaitent nuire aux fans qui assistent à mes concerts. Dans de telles situations, 'le silence' signifie en réalité de la retenue et attendre le moment opportun pour parler. Ma priorité absolue était de terminer notre tournée européenne en toute sécurité, et je suis ravie de dire que nous y sommes parvenus."

