Taylor Swift en tête des nominations aux MTV Awards.

Actuellement, Taylor Swift est en tournée "Eras" en Europe, avec des milliers de fans se ruant à ses concerts. L'histoire de succès de la chanteuse de 34 ans devrait se poursuivre en septembre lorsque les MTV Video Music Awards seront décernés. Avec dix nominations, elle est à nouveau en tête de la liste.

Les nominés pour les MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) ont été annoncés, et le favori incontesté pour remporter les prix, qui auront lieu le 10 septembre à New York, est Taylor Swift. La chanteuse de 34 ans mène la liste avec un total de dix nominations, comme annoncé officiellement sur MTV.com.

Parmi les autres catégories, Taylor Swift est nommée pour "Artiste de l'année" aux côtés de sa principale concurrente, Ariana Grande, qui a été nommée six fois au total. Swift est également favorite dans la catégorie "Clip de l'année" avec sa chanson "Fortnight" en featuring avec Post Malone. Avec ce titre, la chanteuse est également en lice pour le "Chanson de l'année", où elle affrontera notamment Beyoncé avec "Texas Hold 'Em". Swift pourrait également être récompensée dans les catégories "Meilleurs effets visuels" et "Meilleure direction artistique", où le clip de "Fortnight" est également en lice.

Chanson Collaborative avec Post Malone également en Course

Avec jusqu'à dix trophées Moon Man aux prochains VMAs, l'Américaine pourrait battre son record de victoires de l'année dernière, avec neuf victoires. Post Malone a obtenu neuf nominations grâce à sa collaboration sur le tube de Swift "Fortnight". Sabrina Carpenter avec son tube "Espresso", le rappeur Eminem avec "Houdini", et Ariana Grande avec "We Can't Be Friends" sont chacun mentionnés six fois dans les listes de vote. Les fans peuvent maintenant voter pour leurs artistes préférés sur le site du diffuseur.

Actuellement, Taylor Swift est toujours en tournée mondiale "The Eras". Le week-end dernier, elle était l'invitée à Varsovie, où des activistes pour le climat ont accusé la pop-star d'ignorer les problèmes environnementaux sur des banderoles. Les fans de Swift s'en fichent probablement, même lorsqu'elle se produira cinq fois au stade de Wembley de Londres du 15 au 20 août, mettant fin à sa tournée européenne.

