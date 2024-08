- Taylor Swift déménage au Panopticon de Hambourg en tant que figure de cire

Une photo avec Taylor Swift ? Ce qui était autrefois réservé aux seuls rois ou autres célébrités est maintenant possible pour tous les fans de la chanteuse américaine : une nouvelle figure de cire de la star mondiale a été présentée au Panoptikum sur la Reeperbahn.

Combinaison bleue pailletée, bottes argentées brillantes et mains façonnées en cœur : c'est ainsi que la chanteuse salue ses fans dans le musée de cire. Il a fallu sept mois à l'artiste berlinoise Lisa Büscher pour travailler sur la figure. "Le défi particulier était de concevoir ses mains dans la pose de cœur typique. Les faire se rejoindre harmonieusement devant n'était pas facile", a déclaré Büscher.

Swift rejoint Adele, Lindenberg - et Donald Trump

"Avec presque 300 millions d'abonnés sur Instagram et l'engouement fou qu'elle suscite dans chaque ville, Taylor Swift mérite Certainly une place dans notre Panoptikum", a déclaré la directrice générale Susanne Faerber.

Taylor Swift n'est qu'une parmi de nombreuses stars au Panoptikum sur St. Pauli. D'autres figures de cire incluent Adele, Udo Lindenberg, Robbie Williams - et Donald Trump.

Le Panoptikum se targue d'être le plus grand et le plus ancien musée de cire d'Allemagne. Les visiteurs peuvent y découvrir plus de 120 figures.

