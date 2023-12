Taylor Swift, Beyoncé et les divorces de célébrités : Voici les moments marquants de la culture pop en 2023

Nous avons vécu beaucoup de choses cette année - trop même ! De Beyoncé et Taylor Swift qui ont monopolisé nos vies aux débats sur la sécurité dans la NFL, en passant par les grèves, les divorces de célébrités et les interminables comparutions devant les tribunaux (qui aurait cru que Gwyneth Paltrow et Young Thug auraient quelque chose en commun cette année ?), nous - deux érudits autoproclamés de la culture pop - nous sommes souvenus de tout.

Alors rassemblez-vous, chers amis de la culture. Voici ce qui a défini la culture pop cette année, pour le meilleur et pour le pire.

Barbenheimer" domine le box-office

Ce fut un événement théâtral comme on n'en avait pas vu depuis la mort de Tony Stark dans le MCU (désolé, ce n'est plus un spoiler). "Barbie" et "Oppenheimer", deux des films les plus attendus de 2023, sont sortis en avant-première le même week-end d'été. ("Barbie" a été distribué par Warner Bros. qui partage avec CNN la société mère Warner Bros. Discovery).

Plutôt que de les mettre en concurrence, les cinéphiles ont créé une campagne virale pour les voir le même jour, dans un double film dissonant. Ils l'ont appelé "Barbenheimer". Le buzz et les budgets marketing mis à part, le mouvement "Barbenheimer" a propulsé les deux films en tête du box-office et a donné aux cinémas un coup de fouet dont ils avaient bien besoin. Ce qu'il faut retenir, cependant, c'est que le public veut simplement voir de bons films, qu'ils soient imprégnés d'effroi historique ou parés de rose.

Les mémoires de célébrités règnent

C'était l'année des mémoires de célébrités - "The Woman in Me" de Britney Spears était présenté comme le premier récit de l'idole de la pop sur ses 13 années de mise sous tutelle, tandis que "Spare" du Prince Harry était le récit de l'ancien roi sur la maison de Windsor.

Barbra Streisand, bien sûr, a eu besoin de près de 1 000 pages pour raconter sa vie remarquable et même Julia Fox, à 33 ans, avait un livre rempli d'histoires incroyables. Les livres audio qui les accompagnent rendent les textes encore plus riches : Michelle Williams, nommée cinq fois aux Oscars, récite nonchalamment le passage "fo shizz" de Justin Timberlake/Ginuwine tiré des mémoires de Spears ; le prince Harry est devenu viral pour avoir lu des lignes descriptives sur son pénis. Leur honnêteté a porté ses fruits : Les quatre mémoires sont devenus des best-sellers du New York Times.

Scandoval choque l'univers Bravo

Lorsque Tom Sandoval, star de la série "Vanderpump Rules", a trompé sa fiancée et co-star Ariana Madix avec leurco-star Rachel Leviss, les fans ont été bouleversés. Le choc et le soutien apportés à Ariana Madix ont été si importants qu'ils ont forcé même les téléspectateurs qui n'étaient pas membres de Bravo à y prêter attention. Et lorsque les révélations ont été diffusées dans "Pump Rules", les fans ont revécu le drame comme si c'était la première fois - l'épisode sur les conséquences de la rupture a été le plus regardé de la série. Madix, au moins, porte bien le chagrin d'amour : Elle a récemment publié un livre de recettes de cocktails et sera bientôt à l'affiche de la pièce "Chicago" à Broadway.

M3GAN" fait des ravages

L'IA continue d'écrire sa propre histoire d'horreur en arrachant des textes à des livres, en créant des œuvres d'art bizarres et en nous faisant généralement peur. Si seulement l'IA se limitait à "M3GAN", un film sur un androïde meurtrier qui ressemble à une préadolescente et tue ses détracteurs entre deux danses TikTok et des répliques pince-sans-rire. M3GAN a fait de son film éponyme un événement hilarant et incontournable - et maintenant, elle sera probablement à la tête d'une saga de films basés sur sa menace sardonique.

George Santos atterrit sur Cameo après le Congrès

Le représentant républicain de New York a été expulsé du Congrès en décembre après qu'une enquête éthique de la Chambre des représentants a révélé qu'il avait détourné des fonds de campagne et violé plusieurs lois fédérales. L'homme politique en disgrâce a profité de son éviction, qui a semblé se produire quelques heures plus tard, pour faire carrière sur Cameo, en enregistrant des messages pour des clients payants sur des sujets aussi variés que le fait d'ignorer les détracteurs ou de transférer l'esprit d'un conjoint décédé dans un mannequin. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les vidéos personnalisées coûtent 500 dollars.

Les Simpsons" s'étrangle

"Les Simpsons" a connu quelques constantes au cours de ses trois décennies et de ses 35 saisons : La famille sera toujours jaune, Springfield sera toujours apatride et Homer étranglera toujours Bart. Pourtant, les fans étaient persuadés que le patriarche de la télévision, amateur de beignets, avait finalement laissé tomber le gamin après qu'une blague d'un épisode récent soit devenue virale hors antenne : "Tu vois, Marge, étrangler le garçon a porté ses fruits", a déclaré Homer, avant d'ajouter rapidement : "Je plaisante, je ne fais plus ça. Les temps ont changé".

Le créateur de la série, Matt Groening, et le producteur James L. Brooks ont fait taire les rumeurs avec un nouveau dessin d'Homer tordant le cou au jeune rapscallion, cette fois pour "faire de l'appât à clics". Et, selon l'équipe, "Homer Simpson n'était pas disponible pour un commentaire car il était occupé à étrangler Bart".

La fièvre Pedro Pascal atteint de nouveaux sommets

M. "Mandalorien" a gagné de nouveaux fans cette année en incarnant Joel dans "The Last of Us", l'adaptation acclamée par HBO du jeu vidéo du même nom. Le Joel de Pascal est un tueur endurci de zombies fongiques dont le cœur se réchauffe lentement au cours de son voyage dans des États-Unis post-apocalyptiques avec un adolescent amateur de jeux de mots. C'est un rôle gagnant qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards, un rôle d'animateur dans l'émission "Saturday Night Live" - qui ne sera pas sa seule apparition en 2023 - et de nombreuses fancams sur TikTok. Des rumeurs circulent sur le fait que Pascal rejoindra le MCU prochainement - mais à quel moment ? Nous supposons qu'il est suffisamment occupé par son rôle de chouchou de l'Amérique.

Les tournées "Eras" et "Renaissance" font chanter l'été

Les tournées "Eras" de Taylor Swift et "Renaissance" de Beyoncé ont été les soleils autour desquels nos étés ont tourné. Si vous n'avez pas porté le chic tout alien pour "Renaissance", vous avez enfilé les bracelets de l'amitié pour "Eras". Ou peut-être avez-vous fait les deux ! Les tournées ont battu des records, rapportant des milliards de dollars à Live Nation, remplissant des stades dans le monde entier et donnant lieu à des films de concert à succès qui ont eux aussi rapporté beaucoup d'argent. L'année appartient à ces deux reines.

La Formule 1 s'empare de nos cœurs

La cinquième saison de "Drive to Survive", une série documentaire de Netflix sur la Formule 1, a été diffusée en février, faisant entrer toutes sortes de jargons de la F1 dans le lexique (on nous voit naviguer dans les embouteillages sur le chemin du travail, foncer sur l'autoroute et se dire "poussez, poussez").

Outre la rapidité de nos déplacements, la F1 a connu une année faste aux États-Unis. Des constructeurs automobiles américains comme General Motors et Ford ont demandé à participer à l'action, et la saison a été couronnée par le premier grand prix de la discipline à Las Vegas depuis plus de 40 ans. L'événement a attiré de nombreuses célébrités et, malgré le scepticisme de nombreux habitants, le spectacle des pilotes dévalant le Strip a fait plaisir à voir. La F1 n'a peut-être pas encore détrôné le football en tant que sport préféré des Américains, mais elle a le mérite d'essayer.

Tout le monde se met en grève

Les ouvriers de l'automobile, les acteurs, les employés de l'hôtellerie, les écrivains, les travailleurs du secteur de la santé - et j'en passe - se sont probablement mis en grève.

La plus importante d'entre elles a sans doute été la grève de la WGA, une saga de près de cinq mois qui, avec la grève de la SAG-AFTRA, a paralysé Hollywood. Qui aurait cru que nous ne verrions pas les plus belles d'entre nous faire la promotion de leur travail ?

Hélas, c'est le cas, et cette interruption a mis en lumière les dessous sinistres de l'industrie, notamment lorsqu'un dirigeant de studio a déclaré à Deadline qu 'il laisserait la grève se poursuivre jusqu'à ce que les scénaristes "commencent à perdre leurs appartements et leurs maisons". CES scénaristes frémissent à cette idée.

Trump entre dans l'histoire

C'était une photo d'identité judiciaire pas comme les autres. Ses yeux sont fixés sur la caméra, légèrement injectés de sang, ses sourcils ressemblent à deux coches à l'envers, sa bouche est tordue en un froncement de sourcils. Le détenu n° P01135809, également connu sous le nom de l'ancien président Donald J. Trump. Rarement une photo d'identité judiciaire aura suscité autant de débats et d'analyses que celle-ci, prise après l'inculpation de Donald J. Trump pour avoir tenté de renverser l'élection de 2020 dans l'État de Géorgie.

Le président Trump restera dans l'histoire pour beaucoup de choses, et le fait d'être le seul président à avoir une photo d'identité judiciaire est l'une d'entre elles.

Travis Kelce trouve un nouveau public

Travis Kelce, tight end des Kansas City Chiefs, a commencé l'année en beauté, après que son équipe a assisté au concert de Rihanna - euh, pardon - au Super Bowl, face à son frère aîné Jason et aux Philadelphia Eagles. Les Chiefs l'ont emporté, une victoire pour tous les jeunes frères et sœurs, et l'événement a été baptisé le "Kelce Bowl".

Pour la plupart des gens, cela aurait été une publicité suffisante pour l'année. Puis Kelce est sorti avec Taylor Swift, une artiste indépendante peu connue. Vous avez entendu parler d'elle ?

Kelce, autrefois connu principalement des fans de la NFL et des amateurs de fantasy football, est aujourd'hui l'une des célébrités les plus disséquées de l'année. Ses anciennes publications sur X, anciennement Twitter, sont devenues virales grâce aux recherches des Swifties; son ex est sortie du bois pour partager les détails de leur ancienne relation; et les gens semblent lui poser plus de questions sur sa relation que sur le football. Il semble que nous n'ayons pas vu un tel niveau d'obsession pour les célébrités depuis le début des années 2000. Merci Kelce pour la nostalgie.

Les célébrités divorcent

Pour Taylor Swift et Travis Kelce, c'était l'automne de l'amour. Mais pour toutes les autres célébrités - Joe Jonas et Sophie Turner, Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson, Cardi B et Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris et, et, et, - c'était l'année du divorce. Womp womp.

L'intelligence artificielle commence à prendre le pouvoir

L'année dernière, l'IA a commencé à s'attaquer à notre culture avec l'introduction de ChatGPT, mais cette année, elle est passée à la vitesse supérieure. Malgré les avertissements des experts, les entreprises ont continué à adopter l'IA. Spotify, après avoir licencié plus de 2 000 employés cette année, a poursuivi ses investissements dans la technologie. La chaîne de journaux Gannett a commencé à utiliser l'IA pour rédiger des articles sur les sports de lycée, avant d'annoncer une pause après que plusieurs articles aient été bâclés. Enfin, une auteure a dénoncé le fait que son nom avait été utilisé pour écrire des livres qui étaient en réalité générés par l'IA.

Tout cela semble tout droit sorti d'un film de science-fiction - et ceux-ci, bien sûr, se terminent TOUJOURS bien pour leurs protagonistes ! Hélas, il semble que la prise de contrôle se poursuive et que nous n'ayons pas à nous inquiéter.

RIP au compte Netflix de la petite amie du frère de notre meilleur ami

Vous savez, le compte Netflix que nous utilisions tous pour regarder en boucle "Bojack Horseman" à deux heures du matin ou pour regarder avec haine "Emily in Paris". Cette année, à notre grand dam, Netflix a commencé à s'attaquer aux mots de passe, ce qui a permis d'augmenter le nombre de nouveaux abonnés et de supprimer l' accès à nos comptes. Narcs ! Nous espérons qu'ils sont heureux.

Les remplaçants de Threads, Bluesky et Twitter se multiplient

Nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord sur un remplaçant, n'est-ce pas ? Cette année, Twitter est devenu X sans raison discernable (merci, Elon !), et a effectivement tué la plateforme. Selon nos amis de CNN Business, Musk a transformé Twitter "en une enveloppe de son ancien moi". C'est à dire...

À sa place, une myriade d'alternatives ont vu le jour. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill et T2 ont tous connu un succès variable dans le sillage de X, bien qu'aucun ne puisse rivaliser avec Twitter à son apogée. Peut-être qu'au lieu de remplacer Twitter, nous pourrions tous prendre le temps de nous éloigner des médias sociaux. Ce serait bien, non ?

Le hip-hop a 50 ans, et André 3000 fait un album de flûte

Ce n'est pas tous les ans qu'un genre musical aussi ancré dans la culture américaine fête ses 50 ans. Et ce n'est AUSSI pas tous les ans qu'André 3000, l'un des phares du genre, sort son premier album solo, "New Blue Sun", qui n'est pas vraiment un album de hip-hop, mais une odyssée de la flûte traversière aux accents printaniers.

Que pouvait-on attendre d'autre de l'artiste OutKast, qui a passé des années à se montrer en public au hasard de ses apparitions en jouant d'un instrument à vent ? Le titre du morceau d'ouverture semble refléter ce combat intérieur : "Je le jure, je voulais vraiment faire un album de rap, mais c'est littéralement la façon dont le vent m'a soufflé cette fois". Nous ne savons pas ce que nous réservent les 50 prochaines années de hip-hop, mais si Three Stacks montre la voie, nous suivrons avec plaisir.

Damar Hamlin change l'état de la NFL

Deux jours seulement après le début de l'année, le safety des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a fait retenir son souffle à tout le pays. L'ordre des événements a été répété à l'infini. Lors d'un match de fin de saison contre les Bengals de Cincinnati, Hamlin reçoit un coup à la tête et à la poitrine. Il se relève, fait quelques pas et tombe à la renverse. Plus tard, il a été révélé que le joueur, alors âgé de 24 ans, avait fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Lorsqu'il a été évacué, certains joueurs se sont agenouillés pour prier, d'autres ont pleuré.

Bien que Hamlin ait repris les activités de la NFL, quoique de façon minimale, l'épisode a donné à réfléchir à la ligue de sport professionnel préférée des Américains, qui était déjà confrontée à des questions concernant la sécurité des joueurs. En dépit de la récente publicité faite autour de l'histoire d'amour entre Kelce et Swift, on ne sait toujours pas si ces questions ont trouvé une réponse alors qu'une nouvelle saison s'achève.

Ayo Edebiri devient notre comédienne préférée

Vous êtes peut-être fan de son rôle de Sydney, chef cuisinier qui n'a pas froid aux yeux, dans la série "The Bear", qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Ou peut-être qu'elle vous a conquis dans le rôle de l'adorable Josie dans la comédie sur les clubs de combat gay "Bottoms" (Edebiri incline doucement son chapeau imaginaire et prononce "good eve-ning"). Vous l'avez peut-être vue au premier rang chez Thom Browne pendant la semaine de la mode. Vous l'avez peut-être remarquée avec enthousiasme dans l'un des rôles secondaires qu'elle a joués cette année, qu'il s'agisse d'une voix clé dans "Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem", l'entraîneuse de combat sur scène dans "Theater Camp" ou la sœur volage de Janine dans "Abbott Elementary".

Quelle que soit la façon dont vous la connaissez, vous l'aimerez probablement. Ayo Edebiri s'est rapidement imposée comme une étoile montante qu'il faut encourager.

Rihanna lâche le micro au Super Bowl

Rihanna a annoncé sa deuxième grossesse cette année dans un lieu digne d'une grande star : Lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, elle était vêtue de vêtements de marque. Vêtue d'une combinaison rouge cerise avec le plastron correspondant de Loewe et d'énormes manteaux Alaïa ressemblant à des édredons, Rihanna nous a rappelé pourquoi nous l'aimons : Elle a interprété ses plus grands succès pendant plus de 10 minutes, tout en affichant un baby bump. Quelqu'un se souvient-il qui a gagné le Super Bowl cette année ? Parce que nous sommes toujours fascinés par la confiance inébranlable avec laquelle Rihanna est revenue sur scène, bébé à la main.

Les célébrités vont au tribunal

L'année a été chargée pour les célébrités qui ont comparu devant les tribunaux, et les fans (et les détracteurs) les ont suivies de près. Il y a eu le procès de Gwyneth Paltrow dans un tribunal de l'Utah, qu'elle a fini par gagner, après qu'un optométriste à la retraite l'a accusée de l'avoir percuté à ski en 2016 et de l'avoir blessé. (Parmi les lignes les plus mémorables du procès, Gwynnie a avoué avoir "perdu une demi-journée de ski" après l'accident de l'optométriste).

Leprocès RICO de Young Thug à Atlanta est en cours, et le célèbre rappeur est accusé d'avoir dirigé un gang qui partage les initiales de son label, YSL, et d'avoir commis des actes violents pendant plus d'une décennie. (L'affaire est d'autant plus controversée que l'accusation utilise les paroles de Thug comme preuve des actes répréhensibles du rappeur).

Quant à l'ancien président Donald Trump, il a comparu plus d'une fois devant un tribunal cette année, la dernière fois dans le cadre d'un procès pour fraude civile à New York. Sa photo d'identité judiciaire, prise lors de sa brève incarcération au bureau du shérif du comté de Fulton, en Géorgie, après s'être livré à des accusations criminelles liées à la fraude électorale de 2020, lui a rapporté des millions de dollars.

