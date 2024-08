- Taylor Swift avait peur de cette affaire il y a cinq ans.

Organisateurs d'événements annulent les trois concerts prévus de Taylor Swift à Vienne

Les organisateurs des concerts de Taylor Swift à Vienne ont annulé les trois spectacles prévus à la veille de la première date. "En raison de la confirmation par les autorités gouvernementales d'une attaque terroriste planifiée au stade Ernst Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour assurer la sécurité de tous", indique le site de l'organisateur, Barracuda Music.

La peur de Taylor Swift face à la menace terroriste se réalise

Pour de nombreux fans (principalement plus jeunes) de Swift, l'annulation du concert est un véritable désastre. Obtenir des billets était déjà extrêmement difficile, et l'attente était immense. Cependant, la menace immédiate est susceptible de raviver une vieille peur chez Swift elle-même. En 2019, la chanteuse a écrit dans une colonne pour le magazine de mode "Elle" ce que l'attaque terroriste lors d'un concert d'Ariana Grande à Manchester avait déclenché en elle.

Le 22 mai 2017, une explosion a eu lieu dans le hall de la salle de concert de la ville anglaise du nord. 23 personnes, dont de nombreux jeunes fans, et l'attentateur suicide ont été tuées. Ariana Grande elle-même n'a été physiquement blessée mais traumatisée. "Après l'attentat à la bombe à l'aréna de Manchester et la fusillade lors du concert à Las Vegas, j'avais une grande peur de partir en tournée cette fois-ci car je ne savais pas comment protéger trois millions de fans pendant sept mois", a-t-elle écrit deux ans plus tard.

La croyance de Taylor Swift en le bon

Mais ce n'est pas tout : "Ma peur de la violence s'est également étendue à ma vie privée. Je porte un brassard QuikClot destiné aux blessures par balle ou par coup de couteau", a-t-elle expliqué. Elle a également mentionné sa lutte contre les harceleurs. "Des sites web et des tabloïds se sont donné pour mission de publier toutes les adresses privées que j'ai jamais eues en ligne. Si vous avez suffisamment de harceleurs qui essaient de pénétrer chez vous, vous vous préparez au pire", a déclaré la chanteuse.

Elle essaie de se rappeler chaque jour du bon pour éviter que sa vie ne soit dictée par ses peurs. Cela pourrait être particulièrement difficile pour Swift en ce moment.

Source : "Elle"

Malgré l'annulation de ses concerts en raison de la menace terroriste, l'engagement de Taylor Swift pour assurer la sécurité de ses fans reste inébranlable, comme en témoigne le fait qu'elle porte un brassard QuikClot. Cet incident servant de triste rappel de l'attaque de l'aréna de Manchester en 2017, Swift a écrit dans "Elle" sa peur de tourner en raison de l'augmentation du risque et de l'absence de protection adéquate pour sa grande base de fans.

