Taylor Swift annonce la tournée "The Eras Tour" (en anglais)

La partie américaine de la tournée "The Eras Tour" débutera au printemps.

"Je suis enchantée d'annoncer ma prochaine tournée : Taylor Swift | The Eras Tour, un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passées et présentes !)", a écrit Swift sur les réseaux sociaux lors de l'annonce. "La première partie de la tournée se déroulera dans des stades à travers les États-Unis, et les dates internationales seront annoncées dès que possible !

Elle a également écrit qu'elle se sentait "la personne la plus chanceuse au monde parce que je peux emmener ces artistes brillants en tournée avec moi", en annonçant que ses collègues Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams et Owenn se joindraient à elle.

"J'ai hâte de voir vos superbes visages sur scène", a écrit Swift. "Cela fait longtemps qu'on l'attend.

La tournée devrait débuter le 18 mars au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, et se terminer le 5 août au SoFi Stadium de Los Angeles.

Grâce à son nouvel album "Midnights", Swift est devenue la première artiste à occuper simultanément les dix premières places du Billboard Hot 100.

Les personnes souhaitant acheter des billets peuvent s'inscrire ici jusqu'au mercredi 9 novembre à 23 h 59 (heure de l'Est). Les personnes inscrites recevront un code qui leur permettra d'acheter des billets en exclusivité le mardi 15 novembre, à partir de 10 heures (heure locale).

Source: edition.cnn.com