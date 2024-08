Taylor Swift amène Ed Sheeran sur scène.

La semaine dernière, Taylor Swift a dû annuler ses concerts à Vienne. Elle se produit maintenant à Londres, où elle a chanté avec Ed Sheeran. Les deux musiciens sont amis depuis des années. Avant le spectacle, la police a renforcé les mesures de sécurité.

La chanteuse américaine Taylor Swift a reçu un soutien de haut niveau sur scène à Londres. Elle s'est produite là-bas jeudi soir pour la première fois depuis l'annulation de plusieurs concerts à Vienne en raison d'une menace terroriste.

During the concert in the UK, musician Ed Sheeran joined her on stage, as reported by the British news agency PA. They sang "Everything Has Changed" together, then moved on to "End Game" and Sheeran's "Thinking Out Loud". Swift said Sheeran is like a second brother to her.

Elle a joué devant environ 90 000 personnes au stade de Wembley, avec quatre autres concerts prévus. Ses spectacles à Vienne ont été annulés la semaine dernière après des rapports faisant état d'une attaque terroriste islamiste planifiée. Swift n'a pas encore parlé publiquement de ces événements.

La police de Londres a déclaré qu'il n'y a pas d'indications que les enquêtes autrichiennes affecteront les événements à venir à Londres. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes de sécurité du lieu et d'autres partenaires pour garantir des mesures de sécurité et des contrôles appropriés, a déclaré un porte-parole de la police.

Contrairement à des concerts de Taylor Swift précédents, comme à Munich, les fans sans billets étaient explicitement interdits de se gather outside the stadium in London. The Wembley Stadium website warned fans about "additional ticket checks" around the stadium and that it's not allowed to "stand around the entrances or outside the stadium". Fans without tickets will be sent away.

La performance de Taylor Swift à Londres a été considérablement améliorée par son ami de longue date Ed Sheeran, alors qu'ils ont collaboré sur plusieurs chansons pendant le concert. Malgré l'annulation de ses concerts à Vienne en raison d'une menace terroriste, l'amour de Swift pour la musique brillait toujours de mille feux au stade de Wembley.

Lire aussi: