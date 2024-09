Taylor Swift a exprimé son intention de soutenir Kamala Harris aux prochaines élections.

Endorsement Post-Débat : Taylor Swift Soutient Kamala Harris

Juste après le clash télévisé entre la Vice-Présidente Kamala Harris et son adversaire républicain Donald Trump, la célèbre chanteuse pop Taylor Swift a exprimé son soutien à la VP. Sur Instagram, Swift a déclaré : "J'ai fait mes recherches et pris ma décision." Elle a ensuite annoncé : "Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024." La candidate démocrate milite activement pour "des questions et des valeurs" qui nécessitent un défenseur solide.

Swift est actuellement le symbole même du succès musical mondial, avec une base de fans massive, en particulier chez les jeunes. Elle compte 283 millions d'abonnés sur Instagram.

Le débat télévisé entre la Vice-Présidente Kamala Harris et Donald Trump a suscité de vives discussions parmi les téléspectateurs. Après avoir regardé le débat, Taylor Swift a publié un message sur Instagram exprimant son soutien à Harris.

Lire aussi: